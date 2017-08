Besnenie vandala vo Veľkých Bieliciach: Rozbíjal všetko okolo, doplatili na to najmä deti

Jedno je isté. Manželia Štefan a Miriam Jancovci, ktorým patrí súkromná škola, niekomu poriadne ležia v žalúdku. „Neviem, čo je za tým. Kto môže ublížiť deťom?“ pýta sa zhrozene pani Miriam (44).

Vandali zničili pätnásť sôch, ktoré boli výsledkom niekoľkomesačného úsilia talentovaných detí. Vytvorili ich z hliny, polystyrénu, peny a kašírovaného papiera. Teraz je z nich iba spúšť. „Zistili sme to až ráno. Všetko zachytil kamerový systém na dome. Na zázname vidno, ako prišlo auto, zastalo a vzápätí cúvlo, pričom rozbilo niekoľko sôch. Potom vyšiel zahalený chlapec a nejakým kladivom porozbíjal zvyšné sochy. Bolo to rýchle, každým úderom rozbil jednu sochu. Sú to strašné pocity. Neviem, ako vysvetlíme deťom, že sa niečo takéto stalo,“ opísala pani Miriam.

Ako tvrdí, nevie, komu môžu prekážať. „Ak má niekto niečo proti nám, nech príde a povie nám to zoči-voči a nerieši to takto,“ dodáva odhodlane.

Predtým prišli o auto

Aby toho nebolo málo, pred časom Jancovcom niekto podpálil auto. Polícia páchateľa dodnes nezistila. „Sme tu už dvadsať rokov a za posledného pol roka dva incidenty. Obávam sa o život, netuším, čo ešte môžem prísť,“ priznala pani Miriam.

Zničenými sochami sa už zaoberá polícia. Prípad rieši ako priestupok proti majetku. „Doposiaľ nezistení páchatelia Súkromnej základnej umeleckej škole spôsobil škodu v doposiaľ nezistenej výške, s prvotným odhadom asi 250 eur,“ doplnia trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová