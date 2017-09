ROZVOD manželov Heribanovcov: Čakali s definitívnym rozhodnutím, kým sa nestane TOTO?

Alena Heribanová s manželom Jozefom Heribanom sa po 39 rokoch manželstva rozvádzajú. Médiám to prezradil zdroj z ich okolia. O téme, ktorá je pre každú dvojicu nepríjemná, či je spolu päť alebo štyridsať rokov, moderátorka hovoriť nechce. Informáciu však nevyvrátila: "Ospravedlňujem sa, ale nemôžem takúto citlivú súkromnú záležitosť riešiť s novinármi. Ďakujem za pochopenie," napísala nám.

Kariéra vo Viedni

Alena Heribanová pred štyrmi rokmi nastúpila do funkcie riaditeľky Slovenského inštitútu vo Viedni. Väčšinu času trávi tam, žije v diplomatickej štvrti, domov nechodí samozrejme každý deň. Býva vyťažená aj po večeroch: „Večery mi vypĺňajú podujatia, ktoré organizujeme my, alebo akcie mojich kolegov. Nemám čas sadnúť si a pozerať televízor… ," povedala nám nedávno. Vždy sa ale teší, keď za ňou príde rodina. Povzdychla si tiež, že kvôli nedostatku času nie je dobrou babičkou.

Manželstvo Heribanovcov sa zdalo byť priam ideálne - dvaja ľudia, ktorí vychovali dve krásne dcéry a ani jeden nemusel žiarliť na kariéru toho druhého však idú od seba. Stáva sa to...

Knižka o rozvode

Keď pred piatimi rokmi vydávala ich staršia dcéra, spisovateľka Tamara Šimončíková Heribanová svoju v poradí tretiu knižku Misia Eva, prísne tajné, opýtali sme sa jej aj na to, kedy si začala uvedomovať, aké má šťastie, že má oboch rodičov. Knižka je totiž o druháčke, ktorá sa snaží dať dokopy rozvedeného otca a mamu. Odpovedala: „Podvedome som si to uvedomovala dennodenne. Navyše, môj tatko vždy mamine pomáhal. Zatiaľ čo ja som si robila úlohy, on žehlil alebo umýval riad. Ešte väčším šťastím však bolo pre mňa to, že naši sa nehádali, nevyhrocovali konflikty do extrémov. Detstvo som mala skvelé, a to aj vďaka tomu, že boli okrem manželov najmä skvelí kamaráti.“

Na otázku, či sa predsa len niekedy nebála, že sa rodičia rozvedú, odpovedala: "Boli obdobia, keď to vo vzťahu nebolo celkom ružové, ale to je asi prirodzené. Predovšetkým naši vždy vedeli, že kým so sestrou nebudeme dospelé, k extrémnym rozhodnutiam nepríde, ani keby čo bolo. Je len na ľuďoch, či sa rozhodnú odísť, alebo bojovať. Paradoxne však niekedy práve odchodom a rozvodom ľudia zachránia posledné črepiny vzťahu."

Tamara je dnes šťastná po boku fotografa Branislava Šimončíka, s ktorým má dcéru Emilku. Mladšia Barbara sa vydala pred rokom za kreatívca Jozefa Jagušáka a už je tiež mamou. "Babsy" porodila v auguste tohto roka dcéru Izabelu. Obe sú teda dospelé a zaopatrené, s milujúcimi mužmi. Čakali teda Heribanovci na tento moment?