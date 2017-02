Aj Soňa Müllerová sa vie poriadne prejesť. Takto sa dostáva opäť do formy

Zrejme vás sklameme hneď na úvod, pretože bez sebazaprenia a pohybu to nepôjde. Aj tip Soni Müllerovej sa začína sebadisciplínou a končí pohybom. „Napríklad teraz som do seba natrieskala piate cez deviate. Aj napriek tomu, že dobre viem, že mi o chvíľu bude trochu ťažko," priznala s úsmevom typickú ženskú slabosť, keď nedokážeme odolať nezdravým dobrotám. Dopriala si práve pizzu, pagáč, a to bolo už dávno po piatej.

„Potom prídu výčitky svedomia a zajtra sa budem musieť trochu viac hýbať a aj trošku hladovať," smeje sa a dodáva: „Keď to preženiem s jedlom, počas ďalších dní nejem sacharidy, iba bielkoviny. Môj diétny deň vyzerá tak, že si dám ráno, na obed aj večer dvojpercentný cottage syr so zeleninou, napríklad kalerábom, paprikou a zasýti ma to. Po dvoch, troch dňoch máte spľasnuté brucho," tvrdí moderátorka a dodáva: „Týždeň mi trvá, kým sa spamätám z takého dňa, keď sa bezhlavo prejem. Je to o mojom veku, lebo taký rozhádzaný metabolizmus dať dokopy už ide ťažko ."

Nezabúdajte, že bez pohybu to nepôjde. Moderátorka chodí trikrát denne na prechádzky so psom a k tomu si dopraje aj dlhé túry.

