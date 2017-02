Ako sa má Dušan Cinkota v base?

Šťastie v nešťastí, aj takto sa dá opísať situácia herca, ktorý si odpykáva osemročný trest za drogovú kauzu. Cinkota si totiž užil vianočné sviatky doma s manželkou Zuzkou (30) a vrátil sa aj na divadelné dosky.

Väzeň na pódiu

Nejde o klasické účinkovanie, divákom sa v Extasy Show bratislavského Divadla Aréna prihovára prostredníctvom nahrávky na obrazovke. Jeho výstup trvá približne dve minúty. Oblečené má tričko s – v jeho prípade veľavravným – nápisom „Prehry vedú niekedy k víťazstvám“. Za Dušanovo malé víťazstvo sa dá považovať šanca, ktorú ako väzeň dostal.

„Dušana Cinkotu sme oslovili najprv prostredníctvom jeho manželky, a keď prejavil nielen záujem, ale i nadšenie z ponuky, podnikli sme adekvátne kroky a komunikovali s Ministerstvom spravodlivosti SR aj s vedením ústavu na výkon trestu. Obe inštitúcie boli mimoriadne ústretové,“ prezradila nám dramaturgička divadla Saša Sarvašová.

Na dlažbe nezostane

Svoj divadelný comeback natočil počas štvordňovej vianočnej priepustky z väznice. To, či si väzeň Cinkota účinkovaním v hre privyrobil aj honorár a v akej výške, ostáva záhadou. No Dušan sa môže tešiť, že o chlebíček bude mať po odpykaní trestu postarané. V Aréne s ním totiž v budúcnosti rátajú.

„Honorár je informácia podliehajúca mlčanlivosti, ku ktorej sa zmluvne zaviazali obe strany. Dušan Cinkota účinkoval v našom divadle vo dvoch inscenáciách, je to vynikajúci a skúsený herec, preto s ním v budúcnosti rátame, keď preňho budeme mať vhodnú rolu,“ netají dramaturgička. Spasiteľmi, ktorí dali hercovi šancu na návrat, sú režisér Juraj Bielik a riaditeľ divadla Juraj Kukura (69).

„Bol to spoločný nápad pri debate o obsadení. Nerád by som sa staval do takej pozície, ale mám radosť, že to spravilo radosť jemu. Po dlhšom čase mohol aspoň na chvíľku využiť svoje schopnosti. Bol taký láskavý, že zo svojho mimoriadneho voľna obetoval niekoľko hodín a strávil ich nahratím svojho výstupu. Dúfam, že ho to nejakým spôsobom osviežilo. Vyzeral tak, aj mi to povedal, že sa teší,“ opísal nám Juraj Bielik pocity Cinkotu.

Do basy predčasne

Pri rozhodovaní, či má ponuku prijať, nesmel chýbať jeho priateľ a bojovník za oslobodenie Andy Hryc (67). Ten v decembri 2012 podal na ministerstvo spravodlivosti petíciu a žiadosť o milosť pre Cinkotu.

„Zorganizoval som petíciu, no prezident Gašparovič ju vyhodil von oknom. Dušan sedí vo väzení nevinne už štyri roky a nie je to zábava. Bol som za ním párkrát vo väznici a stretli sme sa cez Vianoce,“ povedal nám Cinkotov „tútor“. Priznal, že mu poradil zobrať divadelnú ponuku, no, samozrejme, Dušan to musel prerokovať hlavne s vedením ústavu.

„Odobrili mu to a to bolo najdôležitejšie, no aj my sme sa rozprávali. Povedal som mu, čo by mal urobiť, preto aj nastúpil do väzenia oveľa skôr, ako mal. Vzdal sa jedného dňa voľna, aby ukázal dobrú vôľu, aby pochopili, že z jeho strany je ústretovosť,“ odtajnil Hryc, prečo sa Cinkota po Vianociach hlásil v ústave skôr, ako mal.

U Cinkotovcov

Andy navštívil kamaráta v byte, kde býva jeho manželka Zuzana. „Prišiel som k nim domov, ešte predtým, ako išiel natáčať do Arény. Bol som len pol hodiny, pretože som im nechcel kradnúť vzácny čas, ktorý mohli stráviť spolu. Keď to Dušan natočil, odišli z Bratislavy. Viem, kde boli, ale nie som oprávnený prezradiť to,“ povedal nám Hryc, no priblížil Cinkotove pocity.

Podľa jeho slov to Dušan v rámci možností zvláda. Od hrania nemá ďaleko ani v base, kde robí knihovníka a dal dokopy partiu väzňov, s ktorými robí divadlo. „Samozrejme, je rád, že dostal príležitosť. Vlialo to doňho obrovskú nádej. Ja som mu zdôrazňoval svoje presvedčenie, že keď vyjde z väzenia, stane sa stredobodom záujmu a jeho herectvo bude pokračovať, možno na ešte oveľa vyššej úrovni. Teší sa na to, keď sa mu podarí dostať z basy von, aby mohol pokračovať vo svojej práci,“ prezradil Hryc.