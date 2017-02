Anna Šišková prežívala dva mesiace muky

Záver minulého roku sa herečke veľmi nevydaril. Po nebezpečnom páde zo schodov cestou do práce skončila s otrasom mozgu v nemocnici. „Druhýkrát som sa narodila,“ zhodnotila svoj úraz. Po prepustení domov musela zopár týždňov dodržiavať pokojný režim. „Nemohla som sa veľmi hýbať, musela som mať pokoj, pretože som mala trochu opuchnutý mozog. Preto som ležala, nesmela som dokonca pozerať televízor ani čítať. Tak som počúvala rozhlas a hudbu,“ spomína.

Počúvala sa

Na druhej strane ju potešilo, že si opäť vypočula rozhlasové inscenácie. „Kedysi som robila veľa rozhlasových hier, takže som počula aj seba,“ smeje sa herečka, ktorá vďaka úrazu vlastne zistila, koľko dobrých staníc na Slovensku funguje. „Zaujímali ma aj dokumentárne programy, kde boli aj rôzne vedecké témy, čo ma veľmi baví. Ale už som, vďakabohu, v poriadku a opäť pracujem,“ pochvaľuje si.

Na premiéru nepôjde

Anke Šiškovej v posledných mesiacoch urobil veľkú radosť úspech jej dcéry Terezy, ktorá režírovala film Špina a bude mať premiéru v Rotterdame. „Žiaľ, nemôžem tam ísť kvôli práci, ale veľmi sa z toho teším,“ hovorí s úsmevom herečka, ktorá si vo filme dokonca zahrala matku.

Nevznikali na pľaci trenice? „Keďže sme spolu už hrali, nebolo to pre nás nič nové ani v úlohe režiséra a herca. Je to vlastne stále rovnaké, bavíme sa o tom, čo a ako treba urobiť. Je skvelé, keď vám niekto, komu dôverujete, povie, či to robíte dobre alebo zle,“ dodáva herečka s tým, že s dcérou sú si navzájom kritičkami a vzájomné názory sú pre ne podstatné.

Aj vo Fulmayi

Herečka sa objavila aj vo filme o staršej dcére s názvom Fulmaja, dievčatko s tenkými nohami, ktorý bol o Dorotinom (34) živote a práci v Nepále. Dokument zožal úspech na Slovensku aj v Česku. Vidno, že šikovné dcéry by sa vedeli postarať mame o prácu, keby bolo treba. Za neverným režisérom Jiřím Chlumským, s ktorým sa definitívne rozviedla len pred pár mesiacmi, vlastne plakať nemusí...