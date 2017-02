Šokujúce vyhlásenie Zdeny Studenkovej. Má sa Braňo Kostka báť?

Zdene Studenkovej ide karta nielen doma, ale aj v Česku. Pred pár dňami odštartovala dvanásťdielna kriminálka Temný kraj, v nej sa objavuje v úlohe nekompromisnej šéfky, ktorá má pod palcom príťažlivých kriminalistov – Lukáša Vaculíka (54) a Martina Trnavského (46). Postava Libuše je chladná a autoritatívna. Herečka prezradila, ako v skutočnosti vníma šéfovanie mužom.

Agentka 007

,,Keď mi ponúkli túto postavu, hneď som vytušila, že budú potrebovať niekoho ako Judi Dench k agentovi 007. Dali mi to za pravdu aj tvorcovia seriálu,“ povedala pre televíziu Prima. Pri otázke, ako sa jej šéfuje chlapom, všetkých mierne zaskočila. ,,Nikdy by som nemala problém robiť šéfku mužom, to skôr ženám.“

Empatická k zvieratám

Zo zákulisia vieme, že herečka počas natáčania seriálu prejavovala veľkú náklonnosť k jednému z hercov na pľaci. Nešlo však o človeka, ale o psa. Prezradila, že k týmto tvorom má veľmi blízko. „Milujem psy. Pred troma rokmi mi zomrel psík, už to bol starček, mal pätnásť a pol roka. Mám veľmi vrelý vzťah k všetkým zvieratám. Povedala by som, že v tomto som až trochu strelená, pretože viac trpím so zvieratami ako s ľuďmi, keď im niekto ubližuje. Ľudia si často vedia poradiť, ale zviera si nepomôže,“ argumentovala.

