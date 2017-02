Gilmorky hlásia návrat! Ako žije v skutočnosti seriálová Rory a jej mama Lorelai?

Priemerná kadencia tristo slov za minútu a komicky zvláštne postavičky jedného malého amerického mesta v kultovom seriáli Ženy z rodu Gilmorovcov. Pripomeňme si, o čo kedysi išlo: Lorelai Gilmorová žije so svojou vysokointeligentnou dcérou Rory v malom meste, šéfuje hotelu a snaží sa vyhýbať svojim bohatým rodičom, od ktorých v šestnástich tehotná utiekla. S dcérou má dokonalý kamarátsky vzťah. Život dievčat dopĺňajú ďalšie bizarné postavy – splašená kuchárka, majiteľ bistra a osudové lásky mladej Rory.

Jeden z najúspešnejších seriálov doslova hltali milióny fanúšikov po celom svete. Počas siedmich odvysielaných sérií si Lorelai stihla otvoriť vlastný hotel, takmer sa vydať, Rory vymenila Harvard za Yale a stala sa novinárkou. Na nevôľu všetkých sa tým však seriál skončil a osudy všetkých zostali spečatené. Až donedávna. Po veľkom naliehaní fanúšikov sa stanica Netflix rozhodla natočiť ďalšie diely, a hoci sa nedočkáme ďalšej dvadsaťdielnej série, hladní diváci dostali „aspoň“ štyri nové časti.

Našla lásku

Veľkou výhodou bol aj fakt, že hlavné herecké predstaviteľky seriálu Lauren Grahamová a Alexis Bledelová sú stále veľmi blízke kamarátky. Po skončení natáčania sa neprestali stretávať. Zdá sa, že puto, ktoré z nich vyžarovalo na obrazovke, nebol len skvele zvládnutý herecký výkon. Keď bolo jasné, že v seriáli sa bude pokračovať, Grahamová doslova spamovala sociálne siete. S písaním má bohaté skúsenosti.

Okrem peňazí za pokračovanie obľúbeného seriálu jej totiž cinkli na účet státisíce dolárov aj za autobiografickú knihu. O tom, že jej ide karta, presviedča všetkých aj tým, že sa zdôveruje so svojím osobným šťastím. Žije totiž s hercom Petrom Krausem (51), s ktorým sa prvýkrát stretla pred štrnástimi rokmi. Vo filme hrali brata a sestru. Trvalo roky, kým sa potom stretli a bola z toho láska. Vraj už ani nedúfala, že sa jej pred päťdesiatkou podarí nájsť muža svojich snov. Žijú vo svojej rezidencii v Los Angeles.

Tajný vydaj

A Alexis? Je to tajnostkárka. Pred dvoma rokmi sa v úplnej tajnosti vydala a teraz až jej kolega Scott Patterson prezradil, že sa dočkala prírastku do rodiny. Podľa všetkého porodila ešte pred začatím nakrúcania pokračovania Gilmoriek a po pôrode sa dostala do takej formy, že to na pľaci ani na obrazovke nikto nezistil. V čase, keď takmer každá hviezda zverejňuje na sociálnych sieťach aj to, čo raňajkuje, je jej introvertný prístup k rodinným záležitostiam veľmi jedinečný.

Všetci sú spokojní

Poďme k obnovenému úspechu seriálu a k peniazom. Na Gilmorky sa naozaj čakalo dlho a hlad bol veľký. S tým, samozrejme, súvisel aj fakt, že cena za reklamu umiestnenú pomedzi najnovšie diely sa vyšplhala na vysokú sumu. Autori sa rozhodli nepúšťať seriál cez klasické televízne stanice, ale hodiť ho na internetový server, čím zvýšili jeho výnimočnosť a väčšou nedostupnosťou ešte zvýšili záujem oň.

Už teraz robia najbohatšie americké stanice všetko pre to, aby sa nové diely Gilmoriek po čase dostali aj do klasického televízneho vysielania. Všetci si dobre zarobili, spokojní sú producenti, herečky a podľa reakcií na sociálnych sieťach aj diváci. Dostali totiž silnú dávku toho, čo sa nazýva spomienkový sentiment. Sledujúc bizarné príbehy našich rovesníkov na televíznej obrazovke totiž zabúdame na vlastné problémy. A dokonca sme ochotní za to aj zaplatiť...