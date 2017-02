Kariéru odštartoval podvodom

Spomeniete si ešte dnes, ktorá šou raketovo odštartovala vašu kariéru?

Nenápadných úspechov bolo na začiatku dosť. Tešil som sa z nich ja, moji šéfovia a rodina. Ak mám hovoriť o raketovom štarte alebo o prelome, určite to bolo v roku 2004 – projekt Slovensko hľadá SuperStar. Vtedy dostali šancu neznámi mladí speváci, moderátori, veľká časť štábu aj ja. Mal som šťastie, že som bol v správny čas na správnom čase. Dnes to vnímam ako úspech a rád na to obdobie spomínam.

Čím si vás získali formáty, ktoré sa vysielajú naživo? Predsa len, je to hektická práca pod obrovským tlakom a v časovom strese...

Paradoxne, priame prenosy vnímam ako najľahšiu časť svojej práce. Keď sa veci okolo mňa zrýchľujú, ľudia zmätkujú či šalejú, ja sa upokojím. Spomalene dýcham a všetko vnímam s odstupom. Je to moja fyzická a psychická výbava, o ktorej som ani netušil, že ju mám. No pri mojej práci sa veľmi hodí. Pomáha to mne aj všetkým okolo.

Čo bolo vašou srdcovkou?

Z veľkých projektov som úplne najradšej robil Let’s Dance. Produkoval som ho aj režíroval. Získala si ma téma celého projektu, noblesa a celkovo ľudia okolo. Mám však šťastie, že projektov, na ktoré rád spomínam, je niekoľko.

Je niečo, na čo nie ste hrdý?

Okolo roku 2011 som mal veľmi zlé obdobie. Bol som pracovne viazaný na Televíziu Markíza, respektíve na skupinu CME a dostal som sa do veľmi ostrého konfliktu s Adrianom Sârbuom, ktorý ovládal Markízu a Novu.

Samozrejme, súboj som prehral a on ma zadupal pod zem. Klesol som s obratom deväťdesiatpäť percent, bola to krátkodobá katastrofa. Pri šplhaní späť na povrch z tejto diery som spravil pár ďalších chýb, na ktoré nespomínam s radosťou.

Ktoré máte na mysli?

Radšej nespomínajme. Pochoval som to.

Boli ste v tom období v zlom psychickom rozpoložení?

Toto som veľmi neriešil. Prioritou bolo to, aby som sa uživil. Myslím, že som to zvládol bez ujmy na psychickom zdraví.

Pracujete aj s emóciami, ako napríklad pri projekte V siedmom nebi. Síce sa hovorí, že chlapi neplačú, no vypadla vám popri pracovnom nasadení aj nejaká slza?

Na takúto situáciu si nespomínam. Plakal som raz pri preberaní ceny OTO a myslím, že stačilo. No pri Siedmom nebi sú určité momenty, keď sa mi nechce rozprávať aj dva dni. Ale vidím to tak, že takýto smútok môže byť aj užitočný. Mne osobne to pomáha vo videní sveta a jeho starostí v reálnych proporciách.

Ktorá známa tvár, s ktorou ste spolupracovali, vám najviac prirástla k srdcu?

Ťažko povedať. Mám šťastie nielen vo svojom živote, ale aj pri výbere ľudí, s ktorými pracujem. Mal som šťastie na úžasných moderátorov vo svojich projektoch. Momentálne sa sústreďujem na to, aby som mohol pridať do portfólia moderátorov, ktorým som kariérne pomohol. Myslím, že po projekte Zem spieva budú veľké hviezdy ľudia z kapely S Hudbou Vesmírnou.

Je aj taká osoba, s ktorou by ste sa už pri spolupráci nechceli stretnúť?

Určité áno. Je ich viacero, ale ich mená si nechám pre seba.

Pracujete naplno na Slovensku aj v Česku. Môžete o sebe povedať, že ste finančne „za vodou“?

Záleží na tom, ako sa na to pozeráte. V porovnaní s tým, keď som si kupoval prvý byt na hypotéku v bratislavskej Vrakuni, áno. Na druhej strane, ak mi pár pracovných vecí nevyjde, dlhujem veľmi veľa peňazí. Ako som už povedal, mal som veľmi náročné obdobie a aby sa mi situácia z roku 2011 nezopakovala, rozložil som svoje podnikanie do viacerých oblastí tak, aby som nestál len na jednej nohe.

Dnes zbieram ovocie tohto dlhodobého úsilia. Som v pozícii, že ak mi odpadne kľúčový klient, nepoloží ma to. Stratím dvadsať percent obratu, ale so zvyškom to zvládnem.

Vyštudovali ste pedagogický smer, slovenčinu a dejepis. Učili ste vôbec niekedy?

Počas školy som krátko učil na elitnom gymnáziu PORG v Prahe- Libni. Zaklopal som na dvere riaditeľa s tým, že som študent zo Slovenska, ich škola je úžasná a rád by som tam učil. Uvažoval pätnásť minút, potom mi vytvoril niečo ako seminár pri hodinách češtiny. Na druhý deň som učil decká, ktoré boli odo mňa mladšie o dva roky. Po dvoch mesiacoch som sa musel vrátiť do Bratislavy, školu som totiž neprerušil a skúšky nepustili.

Potom ste zablúdili do mediálneho sveta...

Môj vstup do brandže sa začal vtedy, keď som skončil povinnú vojenčinu a vôbec som netušil, čo bude ďalej. Predtým som rok robil v cestovnej kancelárii v Prahe a náhoda zariadila, že som stretol bývalého spolužiaka, ktorý odchádzal z televízie VTV do Markízy.

Potreboval za seba náhradu, a tak ma zobral do televízie s tým, že ja som ten, ktorý nastúpi namiesto neho. Na všetko som podľa jeho pokynov prikyvoval a bolo to. O televízii a práci v nej som nemal ani potuchy.

Čiže vaša kariéra odštartovala malým klamstvom...

Áno (smiech). Bol to podvod. No podvádzal skôr môj kamarát, čo ma tam dosadil ako „hotového“ človeka, ktorý pritom nevedel nič. Dodnes som mu za to vďačný.

Aký ste v súkromí?

Som skôr introvert a vyhýbam sa párty životu. Nechodím ani na večierky, ktoré sa organizujú po skončení mojich šou. Najradšej som doma so svojou rodinou či s knižkou v ruke. Moja dcéra Nina bude mať v lete šestnásť rokov, syn Erik bude mať osemnásť. Obaja chodia do školy, syn je na ročnej stáži v Rakúsku. Manželka pracuje v distribučnej firme. Čiže všetko v poriadku. Taká trápna malomeštiacka nuda, ktorú milujem (smiech).

Ako ste sa zoznámili so svojou manželkou Oľgou?

Počas vysokej školy, keď nás doučovala latinčinu. Ja som po piatich minútach odišiel s tým, že to pre mňa nemá žiaden zmysel. Ako sa ukázalo, malo...

Máte kubánsko-slovenské korene. Mali vaši rodičia podobnú lásku ako vy dvaja s manželkou?

Presne tak. Študentská láska. Otec bol kubánsky študent v Žiline. Ich život bol však o niečo dramatickejší. Mama so mnou a s bratom odišla na Kubu za otcom. Po čase sme sa vrátili, otec tam zostal a už je mŕtvy. Cítim to tak, že s ním nemám nič spoločné.

Nebudovali ste žiadne vzťahy?

Nie. Nemal som záujem.

Prečo?

On si vybral a potom som si už vyberal ja. Nemám však žiadnu konkrétnu, ani negatívnu, ani pozitívnu, spomienku. Ako malý som dostal veľmi silný zápal mozgových blán a to ma asi zresetovalo. V každom prípade som prežil a mám od Boha šťastie. Ako som sa neskôr dozvedel, nie vždy sa to skončí dobre...