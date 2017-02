Krásna Klára Issová mala sebavedomie na bode mrazu. Čo ju zmenilo?

Iba máloktorá herečka dokáže byť úprimná a priznať svoje slabosti a zraniteľné miesta. Väčšinou sa známe umelkyne snažia vyzerať v očiach bežných ľudí ako bezchybné ikony a často sa schovávajú za nápadné predstieranie pohody. Aj populárna česká herečka Klára Issová, ktorá momentálne žiari v prvotine Evity Urbaníkovej (40) Všetko alebo nič, vyzerá na prvý pohľad bezchybne. Má porcelánovú pleť, krásnu postavu, je úspešná. Ibaže tak samu seba vôbec nevnímala a jej ženské sebavedomie bolo na bode mrazu.

Herečka Táňa Pauhofová je známa svojimi ryšavými vlasmi: Trpí komplexami?

Neveria mi, že mám problém

„Ľudia mi napíšu napríklad na Facebook: ,Klára, ako môžete hovoriť, že ste mali problémy sama so sebou, že ste si nepripadali pekná?‘ Lenže ja im to neviem vysvetliť, jednoducho to tak je… To, že si o mne niekto myslí, že som pekná, neznamená, že tak sa vidím aj ja,“ hovorí úprimne. Svoje pochybnosti sa však rozhodla v sebe nepotláčať, ale riešiť a teraz si už dokáže priznať, že vyzerá dobre.

„Trvalo mi to ,iba‘ dvadsať rokov,“ smeje sa herečka a dodáva, že keby nebolo psychológov, psychoanalýz, spirituálnych cvičení, workshopov, rôznych metód, dobrých aj zlých životných lekcií, nebola by tam, kde je. Aj keď má za sebou ťažké životné situácie, na svojom živote by nič nemenila.

Tehotenstvo nás mierne zaskočilo: Tešili sa deti Evity Urbaníkovej na Jakuba?

Od šestnástich u psychológa

Klára Issová spomína, že už ako tínedžerka bola vážna, hĺbavá a cítila, že je smutná, že si neužíva život. „Naši sa rozvádzali, takže aj doma bol smútok, drámy… V šestnástich som dobrovoľne začala chodiť k psychológovi. Chcela som byť radostnejšia, chcela som vedieť, prečo sa neviem tešiť. Postupne ma to priviedlo k ezoterike a dodnes som pracovala s rôznymi ľuďmi, ktorí učia tieto veci,“ opisuje cestu k pocitu šťastia. Tvrdí, že postupom času sa naučila brať život s nadhľadom a má radosť z každého dňa. „Ale mám celý život na to, aby som sa učila,“ dodáva s úsmevom. Sebaláska je podľa Kláry alfa a omega k spokojnosti.

Šesť rokov sama

Zrejme viac v Česku ako u nás je známa milostná kauza, keď Kláre prebrala partnera Davida Ondříčka jej sesternica, takisto herečka Martha Issová. Klára sa so svojím vtedajším partnerom zoznámila ako so ženatým mužom a ona bola takisto zadaná. Keď ukončili svoje vzťahy, dali sa oficiálne dokopy a boli spolu štyri roky. Potom prišla na scénu kučeravá Martha, ktorá má dnes s Davidom dcéru Františku.

Rozdýchať dvojnásobné sklamanie si vyžaduje čas. Klára vtedy pre české médiá priznala, že to bolo veľmi ťažké životné obdobie, ale dnes po šiestich rokoch je už celkom za tým. Prezradila, že väčšinou sa z nešťastnej lásky dostáva dva roky. Nie je typ, ktorý prechádza zo vzťahu do vzťahu.

„Vždy som dokázala byť aj sama. Za dva roky som sa z toho vyliečila, pracovala som na sebe, získala som silu a potom ma zase chlapi veľmi chceli,“ smeje sa herečka. „Posledných viac ako šesť rokov som bola nezadaná a mala som kratšie vzťahy, napríklad tri mesiace. Aj to mi pomohlo naučiť sa nečakať, že to bude do konca života, aj z toho krátkeho si mám čo zobrať a posúva ma to,“ vysvetľuje.

Na deti mám čas

Keď bola mladšia, túžila po deťoch, ale zatiaľ sa mamou nestala. „Cítila som, že je to útek k tomu, aby ma mal niekto rád, že moje dieťa ma predsa bude milovať, ale zistila som, že je to veľmi sebecké a neprirodzené,“ opäť prekvapuje otvorenosťou. Dnes tomu necháva celkom voľný priebeh a svoj život si vie predstaviť aj bez toho, že sa stane matkou.

„Nefixujem sa na to. Okolie ma jeden čas do toho tlačilo. Myslím si, že nie každá žena musí mať dieťa. Dá sa viesť zmysluplný život aj bez detí a nemusíme sa venovať iba práci, ale aj iným veciam. Možno stretnem partnera, s ktorým to budem cítiť, ale myslím si, že mám ešte desať rokov čas. Cítim to tak, hovorí mi to moja intuícia a cítim sa na menej ako na to, koľko mám rokov,“ uzatvára s úsmevom tému materstva.

Radšej sedí v kúte

Herečka práve žiari vo sfilmovanej evitovke Všetko alebo nič, v ktorej si zahrala excentrickú Vandu. Ženu, ktorá nemá s ničím problém, tvrdí, že nepotrebuje poznať každého chlapa, s ktorým sa vyspí, a základom úspešného dňa je dobrý orgazmus. Navyše, všade o tom hovorí, a to veľmi hlasno. Počas natáčania mala Klára niekedy pocit, že pre Vandu musí z pľacu utiecť.

„Po prečítaní scenára som zistila, že Vanda je jedna z najextrovertnejších postáv. Je hlučná, veľa gestikuluje a čo na srdci, to na jazyku. Vydesilo ma to. Som totiž pravý opak. V živote som zvyknutá prispôsobovať sa ostatným. Nemám v sebe to, čo mávajú herci – veľa rozprávajú a pútajú na seba pozornosť. Rada počúvam ostatných a užívam si to, nemám potrebu na seba upozorňovať,“ priznala Klára.

Nakoniec si však povedala, že je predsa herečka a musí vedieť zahrať aj ženu, ktorá jej absolútne nesedí. A tak sa premohla. Urobila dobre. Veď jej nový film za prvých desať dní navštívilo len na Slovensku stopäťdesiattisíc divákov.