Láska vo vzduchu: Ktorej speváčke sa črtá nový vzťah?

„Som nudná, pracujem, spím doma sama," takto opísala svoje aktuálne obdobie speváčka, keď sme sa jej pred pár dňami spýtali, či má s kým sláviť Valentína. No po tom, ako jej začiatkom októbra krachol vzťah s českým spevákom Matějom Vávrom (25), sa vraj objavil nový muž, ktorý ju zaujal.

Nie som žiarlivá: Celeste Buckingham má na mužskú neveru jasný názor

Tajomný nápadník

„Užívam si slobodu a zároveň si tak hľadám, ale nemám nikoho. Je jeden taký že 'možno', ale nepoviem kto to je," tají Celeste. Vymámili sme z nej aspoň to, že nápadník je Slovák a pôsobí v šoubiznise. Nejaký čas sa klebetí, že spomínaným objavom by mal byť raper Majk Spirit. Celeste to však popiera. „Nechcem o tom hovoriť nie preto, že to tajím, ale nie je to ešte vyjasnené… Je to niekto, kto sa mi páči a sedí mi, ale nepoznám ho až tak, aby som vedela, či z toho niečo bude. Zatiaľ si ho držím v bezpečnej vzdialenosti," smeje sa úspešná speváčka.

Byť jemná funguje rovnako, ako byť drsná

Smer exotika

Celeste tiež prezradila, že sa chystá na dovolenku na Bali. Túto zimu tam teplé dni strávila Dara Rolins, či dvojičky Nízlové z dua Twiins. Celeste zatiaľ nemá jasno v zostave, ale so smiechom vyvracia, že by do ďalekého raja vzala novú lásku. „Vybrala som si termín mimo sezóny, aby som bola sama. Mám na Bali známeho, ktorý tam má dom, takže budem skrytá. Ani žiadne fotky nebudú! Pôjdem sama, maximálne s chalanmi z kapely alebo s kamoškami," prezradila plány.