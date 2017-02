Robo Grigorov opäť šokuje: Neuveríte, čo robí, keď je doma sám

Nezvyčajného krstného otca si pre svoj nový kalendár vybrala štvorica moderátoriek z televíznej relácie pre ženy Dámsky klub. Iveta Malachovská (50), Soňa Müllerová (55), Karin Majtánová (42) a Andrea Chabroňová (35) sa zhodli na tom, že im ho pokrstí spevák Robo Grigorov. Prečo práve on?

Takto ste ho ešte nevideli: Áno, aj Milan Lasica to musí robiť!

Robí si to sám?

Znie to šokujúco, no tento búrlivák vraj reláciu určenú najmä ženám veľmi rád sleduje. Podľa jeho slov ho baví najmä to, že na moderátorky nenatrafí v každom druhom programe, ktoré vysielajú ďalšie televízie. No najmä, radami o údržbe domácnosti sa veľmi rád inšpiruje. Robo, ktorý svoje súkromie úzkostlivo tají, teda zrejme býva sám. Alebo má frajerku, ktorej sa nechce upratovať.