Najznámejší Ken sa vyzliekol donaha a ukázal všetky zákroky. To je ale odvaha!

Brazílčanovým snom je stať sa napodobeninou panáčika Kena. Desiatky operácii má už za sebou a už niekoľkokrát ušiel hrobárovi z lopaty. Pred štyrmi rokmi mu počas vypĺňania bicepsov nastali obrovské komplikácie. Chemikálie, ktoré mu mali naplniť svaly sa mu dostali do krvi a lekári ho varovali, že mu hrozí amputácia ruky. To však nestačilo a so skrášľovaním pokračoval naďalej. Pred necelým rokom mal opäť problémy a jeho nos už ďalšiu operáciu nezvládol. Tkanivo sa mu začalo prepadať potom, čo jeho telo implantovanú chrupavku vôbec neprijalo. Pred pár dňami pridal na sociálnu sieť svoju takmer nahú figúru, kde presne popísal všetky podstúpené skrášľovacie kúry. K fotke nezabudol hrdo pripísať, že taký sa nenarodil, ale takého zo seba urobil on - vďaka najlepším plastickým chirurgom a zdravému životnému štýlu.