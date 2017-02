Naťahujú sa už dva roky: Získa Uma Thurman konečne do opatrovníctva svoje dieťa?

Uma Thurman prehrala prvé kolo v súboji o absolútne opatrovníctvo svojej dcéry Luny. Dcérkin otec a Umin exsnúbenec herečku obvinil, že blokuje jeho stretnutia s vlastným dieťaťom. Spor sa ťahá už dlhé dva roky a na poslednom pojednávaní zatiahli do vypočúvania aj ďalšie osoby, napríklad Luninu pestúnku či Bussonovho osemnásťročného syna, ktorého má so supermodelkou Elle Macpherson.

Vyťažená

Foto: Profimedia.sk

Počas súdneho pojednávania Busson tvrdil, že jeho návštevám dcérky bránila najmä Umina pracovná vyťaženosť. Herečka vraj často cestuje po celom svete a štvorročnú dcérku ťahá všade so sebou, preto to má jej otec veľmi komplikované, ak sa s ňou chce aspoň chvíľu vidieť. Súd teraz posudzuje, či takéto ustavičné sťahovanie neškodí psychickému rozvoju štvorročného dieťaťa, a posúdi a zároveň oficiálne nariadi, ako často by mala byť malá Luna s otcom.

