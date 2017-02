Maštalír takmer ostal s holým zadkom. Čo sa stalo?

Zháňanie kostýmov pre seriál Divoký západ nebolo vôbec jednoduché. Pre Tomáša Maštalíra, Romana Pomajba alebo pre Dominiku Kavaschovú sa objednávali z obchodu v Amerike, ktorý sa špecializuje na viktoriánsku a edwardovskú éru. „Obchod má sídlo v USA, čo môže byť pri objednávaní a prípadnom zdržaní problematické. Nám sa však páčili, a tak sme to riskli. No šaty ani po niekoľkých týždňoch neprichádzali, okrem klobúčika. Vyzeralo to ako zlý žart,“ opisuje dramatické chvíle kostýmová výtvarníčka Karolína Kamenská.

Ošklbali páva

Pri šamanovi Jožovi Vajdovi a jeho malom synovi zasa museli kostýmy prerábať, aby im nebolo zima. Pôvodne totiž mali byť viac odhalení. „Čelenka pre Jožka Vajdu vyšla až na druhý pokus. Prvú sme objednali, no vyzerala veľmi detsky. Pri detskej postave, ktorú hrá Samuel Kennedy, sme zasa stále menili pierko na čelenke. Pri jeho živej povahe sa lámalo jedna radosť a minuli sme naňho azda celého páva,“ smeje sa kostymérka Lucia Šedivá. Prezradila aj to, že voľne pobehujúce pávy robili počas nakrúcania najväčšiu šarapatu – rušili zvuk, ďobali hercov a v noci im nedali spávať, lebo im behali po strechách. Herci totiž niekedy prespávali priamo v českom westernovom mestečku Boskovice, keďže točili dlho do noci, a skoro ráno už boli opäť na pľaci.

Ako sa napokon stratené kostýmy našli a ďalšie pikošky zo zákulisia sa dozviete v novom Šarme.