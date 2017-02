Otec Adely Banášovej je v šoku: Čo hovorí na zásnuby dcéry v priamom prenose?

Správa o tom, že Viktor Vincze požiadal Adelu Banášovú o ruku, zastihla otca budúcej nevesty v Káhire, kde je na literárnom festivale. Spisovateľ Jozef Banáš si užíval krásy arabského sveta a netušil, čo sa doma deje. Šťastnú novinu sa dozvedel od Šarmu! Ostal príjemne zaskočený. „Ak je to tak, tak je to super. Musím ísť rýchlo zavolať domov žene, nech chystá svadbu… A nakúpiť svadobné dary tu v Káhire," povedal so smiechom už čoskoro zrejme dvojnásobný svokor.

Reakcia Modrovského na Banášovej verejné zásnuby: Je to kampaň na ChartShow?

„Viktor je výborný chlapec, keď to urobil, tak je dobre. Keď sa ľúbia a funguje im to, je jedno či sú spolu dva dni alebo dva roky… Toto je pre mňa veľmi príjemná správa, ktorá predčila aj môj pobyt tu. Teším sa z toho," tvrdil.

Dokonca si aj vie predstaviť, ako by mala vyzerať Adelina svadba, ale do príprav mladým zasahovať neplánuje a všetko nechá na nich. „Ja som sa ženil v Prešove a tam sme mali mega veľkú svadbu, asi 120 ľudí. Keď už svadba, tak nech je poriadna," tvrdí Jozef Banáš.

A čo hovorí na Viktora? „Myslím si, že Viktor bude celkom isto dobrý zať," a so smiechom dodal, že o sebe si zase myslí, že je super svokor. Adelina sestra Mária je šťastne vydatá už sedemnásť rokov a žije šťastne v Prahe. S jej manželom Paľom vychádza veľmi dobre.