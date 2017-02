VIDEO: Po topánkach Jennifer Lopezovej túži každá žena. Len tá cena!

Ťažko povedať, kto z koho vyťaží viac – o podnikavej J Lo sa žiadaný Giuseppe Zanotti vyjadril: “Jennifer ma vždy inšpirovala tým, ako nosila moje topánky, takže to, že sme vytvorili spoločnú kolekciu, bolo prirodzené. Je, rovnako ako Jennifer, zmyselná, sofisitkovaná, moderná ale aj hravá.”

Speváčka sa pridala: “Ako každá iná baba, aj ja milujem topánky. Či som oblečená na červený koberec alebo všedne, tie správne topánky sú bodkou outfitu, ktorý zaručuje, že sa budem cítiť sexy, krásna a smelá."

BTS. #GiuseppeXJennifer Launching January 23rd. @giuseppezanottidesign Video uverejnené používateľom Jennifer Lopez (@jlo), Jan 10, 2017 o 5:43 PST

Poriadne si zaplatia

Dvojica otvorila za veľkých ovácií v Los Angeles aj luxusný butik, kde sa dajú topánky a kabelky kúpiť. Keďže to nie sú žiadne tenisky na vybehnutie do obchodu, ceny sú pre bežnú ženu závratné – topánky stoja od 790 do 2990 dolárov.

Pozrite si video, či naozaj stoja za hriech.