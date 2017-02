Herečka Kristína Farkašová: Prečo jej zdupkal partner?

Kristína nikdy nepatrila k ženám, ktoré, čo sa mužov týka, špekulujú. Do manželstva s Kamilom Mikulčíkom (39) išla s tým, že to bude naveky. Ako sa ukázalo, nebolo. Necelý rok po svadbe si išiel každý svojou cestou... Viaceré ženy si ako náplasť na nevydarenú lásku vyhľadajú nového muža. To bol zrejme aj prípad Kristíny, ktorá sa po ukončení vzťahu s Mikulčíkom vrhla do náručia jojkárskeho redaktorka Juraja Hajdina. Psychologička Soňa Balogová to však nepovažuje za dobrý krok.

„Z psychologického hľadiska sa neodporúča ísť zo vzťahu do vzťahu. Ideálne je, ak najprv dáme priechod celej škále pocitov, prejdeme od pocitu trúchlenia k vyrovnaniu s predchádzajúcou láskou a sme pripravení začať novú, ktorá nie je poznačená sklamaním z predošlého vzťahu. Celý proces môže trvať približne dva roky,“ hovorí zo svojich dlhoročných skúseností.

Kristína však asi dúfala, že Juraj je ten pravý, a po dvaapolročnom vzťahu sa im narodili dvojčatá Ela a Matilda (3). Dievčatká sa narodili predčasne a spočiatku to nemali jednoduché. V ťažkých chvíľach stál pri Kristíne jej partner a ich vzťah v tejto veľkej skúške obstál. Lenže život rodičov otočí hore nohami narodenie každého jedného dieťa, nieto dvoch naraz…

Možný kameň úrazu

Žena na materskej je často podráždená, má hormonálne výkyvy, partner ide bokom a to nedokáže väčšina mužov spracovať. Kristínina pozornosť sa sústredila len na dvojčatá. Spustila lavínu zdrobnenín, jej život sa točil okolo plienok a dojčenia. Hoci jej materské príhody, ktorými sa prezentuje v blogu, standupoch a knihách, mnohým matkám pripadajú vtipné, muži to zrejme vnímajú inak. Nechcú vedľa seba matku, potrebujú vedľa seba ženu s nadhľadom. A hoci má Kristína nadhľad vo svojich standupových vystúpeniach, potvrdzuje v nich aj svoje „mamičkovské výkyvy“.

„Som matka, no ja by som sa skôr pomenovala ako obeť nechráneného sexu. Byť matkou je dosť veľké postihnutie. Už roky žijem v tom, že ľudia sa na mne smejú. Konkrétne dvaja malí. Ja im ,prdnem‘ ústami do brucha a oni sa hrozne smejú. Minule som to urobila aj susedovi vo výťahu, no vôbec mu to neprišlo vtipné,“ znie jedna z jej historiek.

To, že Kristína žije len svojimi dcérami, nie je podľa odborníčky šťastné. „Ženy by nemali zabúdať, že nie sú len matky, ale aj partnerky a ženskosť a atraktivitu by si mali zachovať, pretože to je to, čo muža priťahuje. Netúžia po partnerke, ktorá stále rozpráva len o kakaní, cikaní... V prvom rade chcú mať doma ženu, ktorá je pre nich stále príťažlivá a sexi,“ prízvukuje psychologička.

Biznis matka

Aj keď je Kristína „poznačená“ materstvom, stala sa z nej dokonalá biznis mama. Zo svojich „knedlí“, ako prezýva dcéry, dokázala vyťažiť maximum. Začala o nich písať vtipné blogy, neskôr veľmi úspešné knihy. Stala sa sebestačnou ženou, ktorá už nepotrebuje finančnú podporu partnera. Na otázku, či práve toto nebol dôvod rozchodu, odpovedala s humorom sebe vlastným. „Ja tejto téme nerozumiem, takéto niečo som nezažila, ale všeobecne si myslím, že muži rozhodne nemajú radi samostatné ženy... Čo vám poviem, ešteže sme teda samostatné,“ zasmiala sa.

Nevyšlo nám to

Či je to pravý dôvod ich rozchodu, to vedia len oni dvaja. Pravdu nikdy verejne nepriznali. „Neprináleží mi hodnotiť, kde presne sa to pokazilo, pretože to každý z nás vníma zo svojho uhla pohľadu. Napriek dlhodobej snahe nám to skrátka nevyšlo. Rozhodne to nebolo rozhodnutie jedného dňa, ale veľmi dlhého obdobia. Obidvaja si uvedomujeme, aké je krásne, že sme sa kedysi do seba zamilovali. Vznikli z toho dvaja malí ľudkovia,“ uzavrela hnedovláska túto kapitolu svojho života.