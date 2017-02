Pretty woman zahynula na motorke

K textu piesne Oh, Pretty Women inšpirovala muzikanta Roya Orbisona jeho sexi manželka Claudette. Vraj sa jej opýtal, či má dosť financií, keď vyráža na nákupy a ona mu odpovedala - krásna žena nepotrebuje peniaze!

Royovi sa hneď pred očami vynorila dlhonohá kráska v minisukni a na vysokých podpätkoch, ako kráča dole ulicou a prvá veta hitu, ktorý sa hráva dodnes, bola na svete. Kým sa vraj Claudette vrátila z nákupov, bola pesnička hotová.

Šetrná, ale neverná

Ukázalo sa však, že krásna manželka síce nemíňa, ale pre manžela to aj tak nie je žiadna výhra. Chlapíci ochotní platiť, totiž nie sú nezištní. Ešte skôr než sa zo skladby stal celosvetový hit, Roy zistil, že Claudette mu je neverná. Bol z toho zdrvený a rozvod niesol veľmi ťažko.

No ani Pretty woman na neho nedokázala zabudnúť . Nakoniec sa udobrili a do roka sa zosobášili po druhý raz.

Tragický koniec

Bohužiaľ, ani toto manželstvo nemalo šťastný koniec. Nestihli ani osláviť druhé výročie svadby. Tentoraz však dôvodom nebola nevera, ale tragédia.

V roku 1966 sa Claudette zabila na motorke na rodinnej dovolenke. Keď umrela, mala len dvadsaťštyri rokov!

Nesmrteľná

Vďaka skladbe, ktorej bola múzou, sa ale stala nesmrteľnou. Piesni sa predalo viac než sedem miliónov nosičov, uviedli ju do svetovej siene slávy a patrí medzi 500 piesní, ktoré formovali rokenrol.

Najviac ju však v roku 1990 preslávil rovnomenný film s Juliou Roberts a Richardom Gerem. Odvtedy slová „pretty woman walking down the street“ pozná asi naozaj každý.