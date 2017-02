Príčesok za 30000 eur?

Televízia Markíza odvysielala už niekoľko častí relácie O desať rokov mladší, ktorú moderujú manželia Miriam Šmahel Kalisová a Martin Šmahel. Zatiaľ čo upútavky sú zostrihané tak, aby diváci žasli nad tým, čo vizážisti, zubári, fitnestréneri či dokonca plastický chirurg s účinkujúcimi dokázali, skutočnosť je celkom iná.

Sviatočná Šarmatná premena: Zo študentky Zuzany sa stala elegantná dáma

Odfláknutá

Do relácie sa prihlásili nešťastní ľudia, ktorí cítia, že by potrebovali zmenu, a to hlavne fyzickú. Z televízie sme sa dozvedeli, že jeden diel ich premeny môže stáť takmer tridsaťtisíc eur. Otázne však je, čo je také drahé na príčeskoch či na amatérsky opravenom chrupe. Tak sa totiž skončila premena dvadsaťpäťročnej mamičky Mariany. Túžila po dlhých hustých vlasoch, ale odborníci miesto napojenia živých prameňov, ktoré sú nákladné, zvolili jednoduchšiu, a hlavne lacnejšiu cestu – pripínacie príčesky. Je však otázne, či sa Mariana bez ich odbornej pomoci ešte niekedy dokáže takto učesať. Najväčšia hanba však bol jej „opravený“ chrup. Zuby jej síce zubári doplnili, ale od dokonalosti mali na míle ďaleko.

Británia vedie

Kým v slovenskej verzii sa za najnáročnejšie skrášľovacie zákroky považuje úprava viečok, v Británii nimi len začínajú. Vypnutie pokožky na krku, čele a ďalšie vyhladzovanie tváre sú samozrejmosťou. Aj vlasový odborníci si dajú poriadne záležať. Nielenže sa ženám postarajú o husté vlasy, ktoré si nemusia pred umývaním odopnúť, ale aj mužom nastrelia vlasy, aby sa nemuseli trápiť pre plešinu.