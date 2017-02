Producent a režisér Peter Núňez: Ušiel hrobárovi z lopaty!

Režisér s kubánskymi koreňmi sa vypracoval z učiteľa slovenského jazyka a dejepisu na „šedú eminenciu“ televíznych formátov. Svoju prácu miluje a je jej naplno oddaný.

„Z veľkých projektov som úplne najradšej robil Let’s Dance. Získala si ma téma celého projektu, noblesa a celkovo ľudia okolo. Mám však šťastie, že projektov, na ktoré rád spomínam, je niekoľko,“ priznáva Peter Núňez, ktorý je charakteristický pri pracovnom nasadení svojím kľudom. „Keď sa veci okolo mňa zrýchľujú, ľudia zmätkujú či šalejú, ja sa upokojím.“

Ako päťročný vážne ochorel

Hoci sa Petrovi Núňezovi v práci darí, vo vzťahu s otcom to až také ružové nemal. „Otec bol kubánsky študent v Žiline a ich život s mamou bol dramatický. Mama so mnou a s bratom odišla na Kubu za ním, no po čase sme sa vrátili. Otec tam však zostal a už je mŕtvy. Cítim to tak, že s ním nemám nič spoločné. Nemal som záujem,“ úprimne hovorí režisér.

Na svojho otca však spomína bez emócií. „On si vybral a potom som si už vyberal ja. Nemám ale žiadnu konkrétnu, ani negatívnu ani pozitívnu spomienku. Ako malý som dostal veľmi silný zápal mozgových blán a to ma asi zresetovalo. V každom prípade som prežil a mám od Boha šťastie. Ako som sa neskôr dozvedel, nie vždy sa to skončí dobre...“

