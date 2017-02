Reza mal svoj hárem. Božka toto mu dovolíš? 

V Michalovciach sa pred pár dňami konali netradičné krstiny v hodnote 30 000 eur. Manželia Lenka a Milan Krveľovci, krstili svojho tretieho potomka Marcelka. Hostia jeho kočiar zasypali tisíckami eur. Dokonca sa tam objavil aj cumlík so zlatou retiazkou, či detský oblek za 650 eur. Štedrý hostia dostali na oplátku nielen prehýbajúce sa stoly s jedlom, ale svojim vystúpením ich prišiel pobaviť aj exfarmár Reza Givilli s priateľkou Božkou Candrákovou.

Adam Kováč: Za účasť v šou získal byt a týždennú rentu

Ženy mu dopraje

„Manželia boli naši fanušíkovia a často nám písali na sociálnej sieti. Poprosili nás, či neprídeme na ich krstiny. Dlho sme sa rozhodovali, pretože to je od Bratislavy ďaleko, ale nakoniec neľutujeme. Reza im zaspieval a bavil sa do rána. Spal asi hodinu, no ja som išla do postele okolo jednej nadránom“ spomína blondínka. Okolo fešného Iránca sa točilo množstvo žien a dokonca krstná mama malého Marcelka, mu neváhala sadnúť na kolená. A čo na to Božka? „Vôbec som nežiarlila. Bavila som sa tak skvelo, že som na to ani nepomyslela. Nech si len užije pekné ženy okolo seba,“ dodala blondínka so smiechom.