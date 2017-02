Soňa Müllerová: Život ma už naučil, že každý vzťah je lotéria

Na odovzdávanie cien Krištáľové krídlo prišla ako víla, oblečená v bielych priliehavých šatách, jemne nalíčená a s ležérne upravenými vlasmi. Soňa Müllerová ohúrila nielen mužov, ale otáčali sa za ňou aj ich nežnejšie polovičky.

Hovorí sa, že to, ako vyzeráte, je odrazom aj toho, čo prežívate vo svojom vnútri. Odhliadnuc od toho, že moderátorka sa o seba príkladne stará, určite má na ňu pozitívny vplyv aj láska. S priateľom Jaroslavom, obchodníkom s drahými kameňmi, ktorého označila za pracovitého, aktívneho a dokonca dynamickejšieho muža než ona sama, je šťastná už druhý rok.

„Som spokojná, v mojom živote sa nič nezmenilo,“ dala nám najavo, že stále je všetko tak, ako má byť. O pár rokov staršieho muža, ktorý jej rozšíril obzory aj aktivity, poznala už predtým, ako sa zblížili. Jeho dcéra bola totiž na strednej škole spolužiačkou jej dcéry Emy.

Emočné zázemie

Moderátorka, ktorá bola predtým dlho sama, sa nikdy neocitla vo fáze, keď si povedala, že už rezignuje na nový vzťah. Nikdy však ani ľútostivo nemeditovala nad tým, či „to“ ešte príde alebo nie.

„Môj život bol aj predtým dosť pestrý, pre to som sa nezaoberala tým, čo bude a či budem mať ešte niekedy partnera. Keď máte veľa podnetov, ani veľmi nemyslíte na to, že ste sama. Ale priznám sa, že som nečakala, že mi život ešte priveje do cesty vzťah,“ priznala. Zaujímalo nás, či si myslí, že ako zrelá žena a matka dvoch dospelých detí sa vo vzťahu správa inak ako kedysi. „Nemyslím si, že by vek ovplyvňoval to, ako prežívam vzťah. Ide skôr o to, čo v danej etape života od vzťahu očakávate. Prišiel mi do cesty vo veku, keď už nemám veľké očakávania, teší ma každodenná pohoda a emočné zázemie. Moja práca je síce vzrušujúca, ale zároveň dosť stresujúca, a tak oceňujem, keď je doma pokoj.“

Ticho si užíva

Svojmu šťastiu sa môže venovať naplno aj preto, lebo lásku jej „schválili“ dospelé deti, ktoré mame doprajú. Rovnako je to aj na strane priateľa. Moderátorka spomína na otcove slová: „Už som bola rozvedená, keď mi raz povedal: Ty si nájdeš partnera, keď budú deti veľké. Vždy som totiž brala na ne ohľad, boli prioritou. A keď dospeli, niečo sa uvoľnilo...“ dodala.

Ani v tomto vzťahu však nič nesilí: „Život ma už naučil, že každý vzťah je lotéria, keď to funguje a je to dobré, potichu si to užívam,“ uzatvára Soňa spokojne.