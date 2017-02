Zuzana Mauréry zažila v Dubaji luxus, ako nikdy predtým

Herečke prežíva jedno z najúspešnejších období svojej kariéry. S filmom Učiteľka bola na festivaloch v Terste, Bruseli, nedávno sa dokonca vrátila z filmového festivalu v Dubaji. A ako sa na arabské emiráty patrí, aj Zuzane Mauréry dopriali prepych typický pre tento kút sveta.

V koži celebrity

Zuzana bývala v šesťhviezdičkovom hoteli. „V Dubaji som bola štyri dni, pripadal mi ako malý Disneyland. Nebudem ani hovoriť, koľko stála moja izba, toľko som nezarobila, ani neviem za aký dlhý čas,“ hovorí Zuzana s úsmevom.

Na vlastnej koži zistila, ako sa cítia zahraničné celebrity, ktoré na svetových filmových festivaloch organizátori chovajú ako v bavlnke. „Kráľovsky sa o nás postarali. Do festivalov investujú veľké peniaze, aby sa ľudia z brandže stretli, je to super,“ dodáva.

Péenka v Dubaji

Ako si dala záležať na róbe do mekky luxusu? Podľa Zuzany na festivaloch nejde o žiadne parády na červených kobercoch, takže si nemusela robiť ťažkú hlavu s garderóbou.

„Cítila som sa príjemne aj v nohaviciach a košeli. Okrem choroby som si odtiaľ ani nič nepriniesla. Bola to veľmi rýchla pracovná cesta. Na druhý deň po príchode som už musela ísť na zájazd do Humenného...“ vysvetľuje.

Je však pravda, že Dubaj si neužila tak, ako si predstavovala, pretože bola chorá. „Keď sú všetci okolo vás chorí, raz to musíte schytať aj vy,“ hovorí Zuzana. Peénku v Dubaji si naozaj nemôže dovoliť hocikto.

Musela sa snažiť

Film Učiteľka nepatrí medzi typické komerčné projekty, ale na slovenské pomery má obrovský úspech. Distribuovali ho do vyše päťdesiatich krajín sveta. Bude sa hrať aj v Austrálii, Amerike, Izraeli a dokonca ho predabujú do taliančiny a španielčiny. Zuzane úloha tyranskej učiteľky vo filme Jana Hřebejka nepadla z neba a priznáva, že v našich zemepisných šírkach to ani takto nefunguje. Nikto za hercom nepríde a nespýta sa, či by nebol taký láskavý a nezahral si vo filme.

„Nešlo o to, že som premýšľala, či rolu zoberiem,“ smeje sa Zuzana. „Prišla som na kamerovky a snažila som sa ich zvládnuť, ako som najlepšie vedela. Mojou ambíciou bolo, že si ma možno pán režisér zapamätá, a keď ma nepoužije v tomto filme, možno bude vedieť, že existujem...“

Za osem dní práce

Herečka priznáva, že filmu sa zadarilo zrejme aj preto, lebo nikto od neho nič veľké neočakával a nemal prehnané ambície. „Vždy keď s ním teraz niekde sme a pekne sa o nás starajú alebo nás pozvú na ďalší festival, hovorím producentkám, samozrejme, potajomky, že toto všetko mám za osem dní práce!“ nezaprie herečka zmysel pre humor. Toľko dní totiž trvala jej filmovačka. „Ešte som nikdy nehrala v ničom takom úspešnom,“ skonštatovala na záver.