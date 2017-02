Odhoďte komplexy! Ženy dnes obdivujú mužov bez sexepílu!

Krása už nepredáva. Nedávno to zistila aj firma Victoria’s Secret zameraná na luxusnú spodnú bielizeň, ktorú predvádzali nadpozemsky krásne ženy. Stratégia roky prinášala firme hviezdne zisky. Lenže to už neplatí.

V poslednom čase začali tržby klesať a podľa analytikov ani výhľady nie sú najlepšie. Paradoxne, na vine sú práve nádherné modelky. Normálna žena sa s nimi nedokáže identifikovať. Zaujímavé je, že podobný trend vidno aj vo filmovom priemysle.

Krásu už netreba

Kto bol symbolom filmového hrdinu a divy kedysi? Sexi chlapčenský Robert Redford, mužný Paul Newman, chladný krásavec Alain Delon. Iste, boli aj menej pekné herečky a herci, ktorí nakrútili množstvo vynikajúcich filmov, no filmovými idolmi sa nestali. Tie jednoducho museli byť aj talentované, aj krásne. A krásne ešte o čosi viac. To už však neplatí.

Dievča od susedov

Kto hýbe filmovým priemyslom? Isteže, Julia Roberts (49) je stále v kurze, ale aj tá už vlastne patrí k starej garde. Kto dnes plní pokladnice kín? Jednotkou je Emma Stone (28), čerstvo nominovaná na Oscara za La La Land. Herečka pritom ani zďaleka nezodpovedá tradičnému ideálu krásy. Je nízka, chudá ako lata, pleť má bledú a pehavú, vlasy má ako myšacie chvostíky a má trošku vypúlené oči.

Je to však žena chameleón, ktorá sa pri správnom líčení, účese a svetle premení z „dievčaťa od susedov“ na krásku. A o tom predsa sníva predsa každá z nás. Aj keď sa nenarodila s postavou BB či CC, pri troche snahy môže byť bohyňou aspoň na chvíľu.

Fešáci bez sexepílu

Platí to aj o mužoch. Je to šokujúce, ale ženy si za najviac sexi herca vybrali Benedicta Cumberbatcha (40). V Británii vraj vyvoláva hystériu ako kedysi Beatles. Zároveň však víťazí aj v anketách o najslušnejšieho a najobyčajnejšieho chlapíka. A v tom to asi je. Netreba mať z neho strach, pôsobí, že je takpovediac na dosah.

Aj ďalší dnešný idol Eddie Redmayne (35) je, čo sa týka sexepílu, dosť kontroverzný. Polovica žien ho považuje za najkrajšieho muža planéty. A druhá nechápe. Obe kategórie sa však zhodnú, že klasický krásavec v žiadnom prípade nie je. Napriek tomu sa viackrát objavil na titulke Vogue.

Strašidlo No.1

To, že netreba byť krásna, platí, paradoxne, aj o modelkách. Kým Cindy Crawford či Claudia Schiffer boli krásne, aj keď po fláme vstali z postele, dnešná modelka číslo jeden Cara Delevingne (24) vyzerá nenalíčená na ulici ako strašidlo. Napriek tomu je múzou Karla Lagerfelda. A asi nie je náhoda, že práve ona sa zo všetkých súčasných modeliek najlepšie uplatnila vo filme a platí za celkom uznávanú herečku.