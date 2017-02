Jožo Pročko v zúfalstve vyhľadal jasnovidca a zistil šokujúcu vec

Pročko sa netají, že po tom, ako pred desiatimi rokmi prestúpil z Markízy do JOJ-ky, ocitol sa v príšerných problémoch. Najmä finančných. „Televízia JOJ mi dlhovala obrovské peniaze, vtedy som si aj požičiaval,“ spomína, ako sa ocitol v krízovej situácii, z ktorej nevedel vykorčuľovať. „Zavolala mi pani, že pozná človeka, ktorý vie všetko. Vraj stačí, keď mu zavolám, nič za to nechce. Tak som zavolal. Spýtal sa ma, či je niečo, čo viem o sebe len ja, nikto iný. Povedal som, že mám jednu takú vec a on mi ju opísal! Povedal o mne to, čo som zažil v detstve. Keď sa mi to vtedy stalo, myslel som si, že som psychopat. Nikto na svete to nevedel a on mi to povedal. Takže, keď Šuvadová povie, že videla mimozemšťana, možno ho fakt videla,“ naznačil herec.

Vstúpili sme do roka ohnivého Kohúta. Čo nás čaká?

Veštec?

Zabávač nás šokoval vyhlásením, že sám vie veštiť. „Ukážte mi ruku. Máte problémy s partnerom,“ pozerá do dlane a po otázke, kto ich v dnešnej dobe nemá, pokračuje: „Ale vy máte také, že ste z toho úplne na nervy. Rozmýšľate, či to nemáte skončiť. A stále hľadáte zmysel svojho života, nie ste stotožnená s tým, čo robíte. Veľmi túžite po pokoji v duši. Veľmi, veľmi… Hí! Toto vám nemôžem povedať!“ vykríkol na záver.

O zabavačovom veštení a ďalších jeho praktikách sa dozviete v najnovšom čísle Šarmu.