Valentínsky Leoš Mareš: Ľubostné listy sú sexi, to cítime všetci. Akurát ich vedieť napísať!

Ako ste sa spoznali s Vašou priateľkou?

Zoznámili sme sa na svadbe nášho kamaráta. Momentálne sme spolu už viac ako rok šťastne zamilovaní. Stále oslavujeme výročie každý mesiac, ale oslavovali sme napríklad 100, 200 alebo 300 dní nášho vzťahu. Ja totiž milujem čísla a počítam všetko. Je to moja vášeň, mám jednoducho rád všetky dôvody na oslavy.

Nechávate partnerke zamilované odkazy alebo listy?

Musím povedať, že jej rád hovorím o tom, ako ju mám rád. Nad formuláciou správneho vyznanie som schopný stráviť niekoľko hodín. Dávam si záležať, aby tam nebolo niečoho príliš málo alebo príliš veľa. Snažím sa o čo najpresnejšie vystihnutie. Používam napríklad aj citáty svojich obľúbených autorov alebo ich parafrázujem.

Spomínate si na svoje prvé listy, ktoré ste posielali?

Písal som si s dievčatami aj so svojimi rodičmi. V detskom veku sme si posielali lístky z izby do izby, ako aj z domu do domu. Napríklad sme mali medzi oknami natiahnutý špagátik, na ktorý sme kolíkom pripli odkaz a ťahaním ho posielali na druhú stranu. Niekto ďalší tam niečo pripísal a poslal naspäť. Pre nás to bol taký predchodca SMS správ. Tiež mi prišlo cool písať listy z miest, ktoré som navštívil.

Snažili ste sa niekedy okúzliť takto potenciálnu partnerku?

Hovoria mi, že mojou prednosťou je verbálna kreativita, ale niekedy ju prenášam aj na papier. Baví ma čestina, ako pri moderovaní, tak aj pri písaní. V oboch prípadoch sa dajú krásne vymýšľať slová. Snažím sa používať tie neotrepané, čo najviac zaujímavé. Pokúšal som sa to dať už do textov na moje albumy. V poslednej dobe som síce žiadne dievča na ľúbostný list nenalákal, ale pokiaľ by prišla apokalypsa a nefungoval by internet, nemal by som s tým problém. Písanie listov uznávam a baví ma to.

Má pre Vás písaný list väčší význam ako napríklad SMS správa?

Tak to snáď cítime všetci. Na liste je vždy vidieť, ako sme si na ňom dali záležať a venovali sa mu. Čím viac tomu človek dá a je to náročnejšie a pracnejšie, tým si to potom viac skutočne váži. Aj príjemca rozozná snahu. V dnešnej dobe si napísanie listu vyžaduje kreativitu, odvahu a čas. Je to vlastne taká výzva.

Zdá sa Vám, že český jazyk upadá?

To nie. Ak niečo upadá, tak je to znalosť krasopisu alebo písaného písma vo všeobecnosti. Podľa mňa by viac ako polovica ľudí nedokázala napísať napríklad veľké písané S. My sme sa v škole učili spojované písané písmo - teda písmo, kde písmenká na seba nadväzujú a už vtedy som radšej písal tlačeným. A to si ani nechcem predstavovať písaný prejav z dôb dávno minulých, kedy si ľudia dávali napríklad záležať na prvých písmenkách, takže ich maľovali ako malé obrázky. To by som nezvládol.

Máte nejaký list, ktorý Vám zmenil život?

Aj keď nebol zamilovaný, tak mi život zmenil. Prišiel mi list, aby som zavolal do rádia Európa 2. Bolo to pred 20-timi rokmi a tá odpoveď mi zmenila život. Nastúpil som do zamestnania, ktoré mi robí radosť a je to moja srdcová záležitosť.

Prišiel Vám niekedy zaujímavý list od fanúšičky?

Občas chodí. Niekoľkokrát som dostal list, kde bolo napísané „mylujem ťa“, ale zasa to bolo vtipné. Listy od fanúšikov potešia vždy. Najviac ich chodí do rádia.

Odporučili by ste písanie listov aj svojim deťom?

Netrápim ich tým, ale chcem, aby vedeli písať pekne. S mladším synom teraz práve trénujeme, aby sa mu nezmenšovali písmenká v riadku. Dávam si pozor, keď mi píšu, aby bolo všetko pravopisne správne. Aj keď existujú automatické opravy textov, tak vám to veľmi nepomôže, ak gramatiku neovládate. Možno budú chcieť niekedy napísať list dievčaťu a tam predsa hrúbky byť nemôžu!

Čo pre Vás znamená sviatok svätého Valentína?

Ja som všeobecne priaznivcom akéhokoľvek sviatku. Je to skvelá zámienka, ako si urobiť špeciálny deň. V živote nie je toľko dní, ktoré by boli zapamätateľné. Pokiaľ človek pripraví niečo pre milovanú osobu a musí do toho investovať čas, nápad a silu, tak ho to kultivuje a posúva. Keď sa vám v ten večer a deň podarí, tak musí spätne každý uznať, že je to skvelý sviatok. Nikdy si to nenechám ujsť.

Odporúčali by ste zachovať písanie listov aj pre ďalšie generácie?

Listy sú ako láska k vinylom. Veci, ktoré boli predtým samozrejmosťou, sú dnes brané ako výnimočné. Keď dostanete list, je to skvelý pocit. Rozlepíte obálku, vyberiete kus papiera s obsahom a to je niečo nádherné. Všetky moderné aplikácie sa snažia dobehnúť tieto tradičné postupy, ale listy sú viac osobné. Retro proste fičí a listy sú veľmi sexi.

