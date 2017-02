Veľké sťahovanie moderátorov!

Mladú rodinku čakajú veľké životné zmeny. Po piatich rokoch sa z pokojnej Stupavy rozhodli vrátiť do Bratislavy a opustili útulne zariadený rodinný domček. Síce sa hovorí, že za všetkým hľadaj chlapa, tentoraz to až tak do bodky neplatilo. Prsty v tom má „len“ Hankin a Adamov syn Matúško, ktorý bude mať zakrátko tri roky.

Jojkársky herec, ktorý sa stal paroháčom dva mesiace po svadbe: Mohlo to byť aj horšie!

Návrat do mesta

„Lepšie miesto ako okolie Stupavy sme si na vychovávanie syna nemohli vybrať a boli sme tam naozaj šťastní,“ rekapituluje posledné obdobie moderátorka. Nedávno im však už denno-denné dochádzanie zo Stupavy do Bratislavy začalo mierne prekážať a rozhodli sa konať. „Keď som nastúpila späť do práce, zistili sme, že kvôli synovým krúžkom a škôlke bude lepšie, keď sa vrátime naspäť do mesta. Vyskúšali sme si bývanie v dome, no po vzájomnej dohode sme sa rozhodli, že ho predáme.“

Hviezda slávnej komičky z JOJky zhasla. Stala sa však ikonou homosexuálov

Hankinmu manželovi síce bude chýbať práca okolo záhrady či kosenie trávnika, no aj návrat do mesta má svoje výhody. Ušetria čas, energiu, benzín a so synom im kedykoľvek pomôžu starí rodičia z oboch strán. Zhodli sa, že je to tak praktickejšie.

Zatiaľ sú v prenajatom

Keďže kľúče od nového trojizbového bytu v širšom centre Bratislavy ešte nemajú v rukách, prechodné bydlisko našli v podnájme. „Je to dočasné riešenie a do nového bytu by sme sa mali presťahovať na jar. Budeme ho minimálne prerábať, pretože pôvodní majitelia ho mali podľa našich predstáv. Všetci sa už tešíme na nový domov,“ prezrádza Hanka s nadšením a očakávaním v hlase.

Televízna sudkyňa Janka Buršáková: Pracuje na tom najsmutnejšom mieste