Známa speváčka sa ocitla vo väzení. Neuveríte, ako si okrášlila celu

Dôvodom, prečo speváčku zavreli, malo byť to, že jej jedného dňa pristál na účet takmer milión korún. Išlo však o účtovnú chybu agentúry, v skutočnosti peniaze patrili Karlovi Gottovi. Keďže ich ale ihneď nevrátila, obvinili ju zo sprenevery. Speváčku jedného dňa odviedli a pol roka strávila vo väzení. Pred tvrdým trestom ju zachránila predstaviteľka legendárnej Ženy za pultom a zanietená komunistka, Jiřina Švorcová, ktorá sa prihovorila u vtedajšieho prezidenta Gustáva Husáka.

Voňavá cela

Hana Hegerová sa k väzbe nevyjadrovala, teraz prehovorila pre denník Blesk: „Ako som to prežila? Snažila som sa to naše bytie spríjemniť. Napríklad som kúpila voňavé mydlo a ten záves, ktorý pri záchode slúžil namiesto dverí, som v ňom vyprala. Všetko nám to tam potom voňalo.“

Vytapetovala

Aby sa jej so spoluväzenkyňou príjemnejšie stolovalo, požiadala o handry a vrchnákom od verzatilky, ktorý sa zaostruje tuha, z nich vyťahovala nite: „Robila som ažúry a mali sme krásne anglické prestieranie. Sušila som ho potom pod oknom, kde svietilo slniečko, takže bolo krásne vybielené.“ Uterák, ktorá ukradla v kúpeľni, zasa prehodila cez záchodovú misu a postavila na ňu lavór na umývanie, aby tam bolo útulnejšie.

Na skrinky zasa nalepila obrázky kvetín z časopisov a prilepila ich na ne zubnou pastou.

Telefón cez rúru

Na otázku, čo ju ešte väzenie naučilo, odpovedala: „Telefonovať cez WC tou rúrou. Umývala som záchod a v tej rúre odrazu počujem: Hanička, zdravím vás! Ohromné veci som v tom väzení zažila.“

Hana Hegerová prekonala v roku 2014 mozgovú mŕtvicu s infarktom a dlho sa zotavovala. Pred dvoma rokmi ju zasiahla ďalšia rana, keď pochovala svojho jediného syna Matúša (+60), ktorý žil na Slovensku.