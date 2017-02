Z nenápadnej ryšavky Ginny Weasleyovej z Harryho Pottera vám padne sánka!

Aktuálne sa na našich obrazovkách zase vysielajú príbehy o malých čarodejníkoch z Rokfortu, ktorí si podmanili celý svet. Ginny Weasleyová nebola výnimkou, no dnes už po malej plachej červenovláske nie je ani stopa. Z malého káčatka vyrástla krásna labuť, ktorá bez väčšej snahy na seba strháva pozornosť. Dôvod? Má krásne husté ryšavé vlasy, podmanivý úsmev, zvodný pohľad a okolo seba vyžaruje vždy pozitívnu energiu.

Jej kariéru, ako inak, odštartovala séria príbehov o Harry Potterovi a vizitky malej čarodejnice sa už zrejme nezbaví nikdy. Bonnie to ale vôbec neprekáža, práve naopak. Otvorili sa jej brány do sveta filmu a na rok sa jej vďaka týmto príbehom dostal do cesty aj jej kolega Jamie Campbell Bower (28). Ich randenia síce dlho nevydržali, no dvojica si z toho ťažkú hlavu rozhodne nerobila. Životy majú pred sebou a na dlhodobé vzťahy sú ešte primladí.

Rodinný biznis nepodporila

Bonnie mala k herectvu vždy veľmi blízko a už ako malé dieťa sa rada predvádzala. Paradox je ten, že nepochádza z hereckej rodiny, pretože jej rodičia vlastnia klenotníctvo a nikdy nemali podobné sklony ako ich dcéra. Mladá herečka teda potvrdzuje, že aj neznáme meno môže preraziť vo svete a vďaka jednej úlohu ju pozná celý svet.