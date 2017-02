Aby vám mráz nevysušil pokožku

Aj keď nám zima lezie pod kožu, neznamená to, že sa máme zavrieť doma a prečkať mrazivé počasie na gauči pod dekou. Aj keď ani to vlastne nie je zlá predstava… Prechádzky, lyžovanie, sánkovanie aj beh však patria k zime, a keď sa o pár mesiacov budeme vyzliekať do plaviek, budeme rady, že sme neleňošili. No ako prežiť zimu bez toho, aby sme sa hanbili za pleť, pripomínajúcu sušenú slivku? Dermatovenerologička Tatiana Hudáková to vie.

Správne krémy

Pokožku zaťažuje nielen chlad, ale aj striedanie vonkajšieho prostredia a vykúrených miestností. A to na celom tele! Narúša sa prirodzený kožný film a vysušuje sa povrch kože. Môžete cítiť svrbenie, zaskočí vás ekzém, popraskajú vám žilky a v zrkadle sa budete pozerať na začervenanú tvár. „Podľa typu pleti odporúčam používať v zime výživné hydratačné polomastné alebo mastné krémy.

Mali by obsahovať vitamíny A, C, D, E a ak nie ste alergici, môžu obsahovať aj prírodné extrakty. Napríklad výťažky z Aloe vera, nechtíka lekárskeho, bambucké maslo a oleje – arganový, mandľový či hroznový,“ radí odborníčka. Tým sa to však nekončí. Má pre nás aj ďalšie dobré tipy.

Pomôžu aj kvasnice

Tatiana Hudáková je za to, aby ste sa aspoň raz za mesiac zverili do rúk odborníkov a dopriali si profesionálne ošetrenie pleti, spolu s príjemnou masážou a aplikáciou výživných, hydratačných masiek. „Prípadne vyhľadajte lekársku starostlivosť, lekár vám odporučí vhodné hydratačné ošetrenia, ako napríklad mezoterapiu. Niekedy pomôžu aj rôzne babské rady, napríklad medovo-drožďová maska,“ dodáva kožná lekárka s úsmevom.

Rady nad zlato