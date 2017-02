Buďte krok vpred: Zatočte s celulitídou, kým vytiahnete na jar minisukne

Celulitída je strašiakom každej ženy. Bohužiaľ čoraz častejšie s ňou bojujú aj tie ultra štíhle.

Prečo aj ja?

Jedna vec je genetika, druhá životný štýl. Ak si nedávate pozor na to, čo vložíte do úst, fajčíte, málo pijete a športu sa oblúkom vyhýbate, vaša neželaná kamoška vás navštívi skôr, ako sa nazdáte. Zatočte s nepeknými hrbolčekmi skôr, ako zhodíte kabáty a vyrazíte do mesta v sexi miniskukni. Aj tento boj si vyžaduje pravidelnosť, čas a disciplínu.

Domáci krém proti celulitíde

Budete potrebovať:

hydratačný krém

med

lyžicu škorice

lyžičku rozmixovaných morských rias

štipku čili

Ako na to?

V miske zmiešajte všetky uvedené suroviny. Ak sa vám med svojou lepkavosťou nepozdáva, pokojne ho vynechajte. Hotovým domácim krémom pravidelne krúživými pohybmi masírujte problémové partie. Nezabudnite, vždy od prstov na nohách smerom hore!

TIP: Pre lepší účinok si po nakrémovaní zabaľte stehná či zadoček do potravinovej fólie, prikryte sa dekou a nechajte pôsobiť aspoň 20 minút.

