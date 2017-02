Dekoratívny manuál krok za krokom: Rady, vďaka ktorým bude váš make-up dokonalý

V drahých parfumériách nie je núdza o ochotné predavačky, ktoré do detailov opíšu výrobok a vysvetlia, ktorý produkt sa ako používa a či je vhodný práve pre vás. No čo robiť v samoobslužných predajniach s kozmetikou, kde na vás číha množstvo produktov a netušíte, čo s nimi? Máme pre vás manuál dekoratívnej kozmetiky, vďaka ktorému sa medzi stojanmi s kozmetickými vychytávkami už nestratíte.

1. krok

Na čistú tvár naneste krém vhodný pre svoju pleť, prípadne aj výživné sérum.

Ďalší krok je primer pod mejkap, teda podkladová báza. Na trhu je viac druhov, napríklad zmatňujúci alebo, naopak, hydratačný na suchšiu pleť, ktorú zvláčni.

Po báze naneste korektor. Zelený zakryje začervenané žilky a vyrážky. Ružový je určený na tmavé miesta, kruhy pod očami, pigmentové fľaky i pre tie, ktoré majú porcelánovú pleť. Béžové korektory sa hodia skôr na tmavšiu pokožku, vyrovnajú odtieň pleti a skryjú menšie defekty. Vklepte ich prstom. Tuhý korektor v tvare tyčinky má v strede pomádu, vďaka ktorej sa dané miesto nevysuší.

Po nanesení korektora rozotrite mejkap. Hubku je vhodné navlhčiť, potom mejkap lepšie splynie s pokožkou.

Ak máte kruhy pod očami, po nanesení mejkapu ich zakryte tekutým korektorom.

Zafixujte púdrom. Začali sa používať transparentné púdre, ktoré pleť zmatnia aj rozžiaria. Zjednotia ju a pri kontúrovaní lepšie vidno kontrast.

Nalíčenú tvár zafixujte vodou v spreji. Mnohé z nich obsahujú vitamíny, ktoré pleť hydratujú a vyživia.

2. krok

Aj pri líčení očí začnite podkladovou bázou, ktorú naneste na celé viečko.

a) Použite očný tieň v základnej svetlej farbe na celé viečko a od vonkajšieho kútika oka naneste tmavší tieň.

b) Štetcom rozpracujte farbu dostratena smerom k nosu. Dve farby sú základ, vhodný na denné líčenie. Večer možno použiť aj tri-štyri farby, vtedy sa dáva do stredu viečka farba skôr ako doplnok, zladený napríklad so šatami. Ideálne na bežný deň sú dve farby.

c) Ak nie ste zručná v práci s tekutou očnou linkou, pomôžte si špicatým štetcom a použite čo najtmavší očný tieň.

3. krok

Trendom tohto roku je prirodzené obočie. „Učešete“ ho gélovou priesvitnou maskarou, ktorá obočie vytvaruje. Ak je redšie a treba mu dodať farbu, použite farebnú maskaru na obočie, prípadne šikmý štetec, ktorým nanesiete na obočie očný tieň. Existujú aj špeciálne paletky tieňov na obočie.

4. krok

Na pery použite podkladovú bázu, aby dlhšie vydržali nalíčené. Opäť sa začali používať kontúrovacie ceruzky, aj o odtieň- dva tmavšie než rúž. Ten nanášajte štetcom, nalíčite ich precíznejšie.

