Trendy kočka: Viete ako nosiť a kombinovať módne písmenká? Ukážeme vám!

To, že nosiť ho môžete nielen na voľný čas, ale aj do školy, do práce či na večierok, vám dokáže tento módny editoriál.

Džínsy, rolák a červená čiapka

Foto: Lýdia Jušková

K výrazným popísaným či vzorovaným veciam sa perfektne hodí jednofarebné oblečenie. V tom prípade zaujímavý detail v podobe písmen či nášiviek najlepšie vynikne.

Biela košeľa a kabelka

Táto kombinácia je ideálna pre študentky a mladé pracujúce dámy. Ak ste staršia, zvoľte len jeden vzorovaný kúsok, ktorý bude na outfite dominantný.

Čierna tylová sukňa

Vyrazte na párty v tylovej sukni so zaujímavou potlačou. Keďže sukňa sama osebe je dosť výrazná, doplňte ju už len jednofarebným topom.

Sivý kardigán a sukňa

Dlhý sivý kardigán s výraznými nášivkami si pokojne oblečte aj do kancelárie. Outfit nebude vôbec pôsobiť vyzývavo, ak bude jeho zvyšná časť v jednom farebnom tóne.

