Aj celebritám je poriadna zima: V čom by ste ste ich stretli na ulici zababušené?

V čom sa producírujú po uliciach známe krásky?

Sandra Bulock (52)

Ochrancovia zvierat sa pri pohľade na kožuch určite chytajú za hlavu, no k vysokým čižmám a elegantnému oblečeniu sa vyslovene pýta. Tento kúsok sa Sandre perfektne hodí a vhodnou alternatívou je aj umelá kožušina.

Kendall Jenner(22)

Aj v sivých dňoch treba zažiariť a perfektným spôsobom to poňala sestra Kim Kardashianovej. Na ulici sa ligoce ako diskoguľa a určite nezostane nepovšimnutá. Takýto kúsok sa hodí skôr narodeným, dokonale oživila fádne tričko a tmavé nohavice.

Meg Ryan (55)

Herečka sa očividne rada maskuje a nechce zbytočne pútať zvedavé pohľady. Do obchodu či na prechádzku je to v poriadku, no vieme si ju predstaviť v niečom ženskejšom č

Sarah Jessica Parker (51)

Rovnako ako Jennifer Lopezová, aj Sarah Jessica Parkerová stavila na starú dobrú klasiku, ktorá nikdy nesklame. Diskutabilné sú len dlhé ponožky na džínsoch, ktoré nepristanú každým nohám. Sarah Jessica si to však môže s prehľadom dovoliť.

Melanie Griffit (59)

Mať na prahu šesťdesiatky takúto postavu a štýl je rarita. Melanie vie, ako na to, a celkový dojem je na jednotku. Ako herečka potvrdzuje, v jednoduchosti je krása. Hlavne v jej veku, keď netreba zbytočne tlačiť na pílu.

Nicky Hilton (33)

Dedička slávneho impéria patrí k ženám, ktoré sa o svoju líniu nemusia príliš starať a pristane im takmer všetko. Hoci tento typ kožucha je z čias dávno minulých. Nicky mu dodala aktuálny šat a vďaka doplnkom pôsobí nadčasovo.

Jennifer Lopez (47)

Málokto by tejto žene tipoval takmer päťdesiatku. Má mladého ducha, milencov zajačikov a aj v móde je ako tínedžerka. Hoci má tento outfit športový podtón, trendová bunda s kožušinou by nemala chýbať v šatníku žiadnej milovníčky módy.

