V Amsterdame mali skvelý život. Prečo sa vrátili na Slovensko?

Každý rok odchádzajú pracovať do zahraničia tisíce Slovákov. Keď na vlastnej koži pocítia, že ich mozog a ruky majú inde oveľa väčšiu cenu a možnosti rozletu, domov ich to už neláka. Sú však aj takí, ktorí idú „proti prúdu“.

Slováci pracujúci v zahraničí: Povedali natvrdo, čo si myslia o návrate domov!

Za kávou aj za atmosférou

Do originálnej piešťanskej kaviarničky na námestí neďaleko centra chodia ľudia až z Bratislavy a dokonca jeden skalný fanúšik až zo Žiliny! Na stene visia originálne holandské bicykle, vonia čerstvo pražená výberová káva, ktorá sa tu pripravuje cez ručne vyrobený espresso stroj alebo alternatívnymi metódami, podávajú sa domáce koláčiky podľa vlastných aj tradičných francúzskych receptúr a ľudia sa tu navzájom zdravia, akoby boli jedna rodina.

Slovensko čaká čierny scenár: Krutá pravda o odleve mozgov

Zázraky robí aj milé slovo a úsmev majiteľov, mladých manželov. Tento ostrovček pohody by tu však nemusel byť, keby sa Zuzana a Peter Dvorskí rozhodli ostať podnikať v Amsterdame. „Mnohí ľudia sa čudujú a pýtajú sa nás, prečo sme sa z Holandska, kde nám bolo dobre, vrátili,“ netaja. Aký je ich príbeh?

Mladý Slovák očaril slávny americký magazín. Uverejnil jeho komiks o modelkách a chce aj ďalší

Byrokracia ostala

Keď Zuzane a Petrovi ponúkla ich známa, ktorá vlastní malý hotel v Amsterdame, aby jej prišli na pár mesiacov vypomôcť, dlho nerozmýšľali. Ani jeden z manželov, ktorí vyštudovali hotelovú akadémiu, nebol vtedy v práci spokojný. A tak sa zbalili. Z pár mesiacov bolo nakoniec takmer päť rokov. Nabrali veľa skúseností, zlepšili si angličtinu, objavili celkom inú, dobre fungujúcu spoločnosť s veľkými možnosťami, otvorenosť a toleranciu.

VIDEO Obrovský úspech slovenských lekárov: Ich nový postup zachraňuje životy, učí sa ho celý svet!

„Necítili sme sa ako outsideri, ľudia sú tam priateľskí a oveľa otvorenejší než u nás. Neriešia, akej ste národnosti,“ hovorí Zuzana. Prečo sa vrátili? „Ťahalo nás to k rodine. Obaja sme Piešťanci a máme radi svoju krajinu. No po návrate sme to vôbec nemali ľahké, až pri otváraní kaviarne sme zistili, že pribudlo ešte viac komplikácií a byrokracie, než keď sme odchádzali,“ hovorí Peter.

Počúvajú iných

Dodá však, že ich milo prekvapilo prijatie ľudí: „Oceňujú inú ako klasickú komerčnú kaviareň a snažia sa podporiť malých podnikateľov. To je, myslím, cesta do budúcnosti. Každý deň nás tu so Zuzanou vidia a cítia, že to robíme srdcom. Tak ako sme to videli v zahraničí. Baví nás budovať komunitu ľudí, ktorí sa otvárajú, delia sa o svoje pocity a reagujú.“

Leniví Slováci? Firmy sú zúfalé, Fico ich problémy pomenoval jasne!

Peter so Zuzanou poznajú dokonca príbehy farmárov, ktorí pestujú ich organické čaje. „Napríklad byliny do tohto čaju zbieral syn egyptského farmára, ktorý si takto zarába na štúdium,“ ukáže Zuzana na voňavú šálku.

Učila sa od profesionálky

Kým Zuzana neodišla do Holandska, občas upiekla niekomu tortu na narodeniny. „V Amsterdame, plnom fantastických miest, som natrafila na absolútnu profesionálku, ktorá študovala na parížskej cukrárskej univerzite. Chodila som na jej workshopy a veľmi som sa posunula vpred,“ pozrie s úsmevom do vitríny, z ktorej postupne miznú jej cheesecaky a raw koláčiky s čerstvým ovocím.

Ponižovanie v novej markizáckej šou: Toto si nedovolia ani v zahraničí!

Rovnako nadšene hovorí Peter o káve, ktorú osobne praží. Žije ňou od chvíle, keď objednáva so Zuzanou vzorky, až do okamihu, keď ju odnesie na stôl. „Ak cítim, že sa pri príprave niečo nepodarilo, nikdy ju neprinesiem hosťovi, ale pripravíme kávu znova,“ hovorí. Verí, že poctivosť sa vráti.

Tŕpli, čo bude ráno

Do kaviarničky stále prúdia ľudia, pritom je čas obeda. Peter sa za strojom na kávu nezastaví, aj dvaja zamestnanci, mladí ľudia, majú čo robiť. V prvých mesiacoch si však manželia odkrútili štrnásť hodín v práci celkom sami. Ponorkovú chorobu vraj nemali a ani sa nečrtá, aj keď boli roky dvadsaťštyri hodín sedem dní v týždni spolu. „O všetkom sa dá komunikovať, keď je záujem,“ hovoria.

Chcete si založiť s cudzincom rodinu tak ako Petra Polnišová? TIETO slová psychologičky vás schladia

Od otvorenia kaviarne uplynul rok. Ako vyzeral prvý deň? „Večer pred otvorením sme si ľahli do postele a ležali v nej celkom meraví z očakávania, čo sa bude diať. Nevedeli sme, ako ľudia zareagujú, ale boli sme milo prekvapení. Odchádzali s tým, že nám držia palce,“ spomína Zuzana.

Sme šťastní

Napriek všetkým problémom, ktoré s otvorením mali, nikdy neoľutovali, že sa do plnenia svojho sna pustili na Slovensku a nie v Holandsku. „Ak by sme zostali v Amsterdame, zrejme by sme si kaviareň neotvorili, ale my sme si zvolili náročnejšiu cestu. Pozeráme sa na dlhodobé hľadisko, byť doma má pre nás väčší zmysel. Verím, že sme sa rozhodli správne a sme takto šťastní,“ hovorí Peter.

Moje svetové Vianoce: Zisťovali sme, ako sviatkujú Slovenky v zahraničí!

Zuzana dodá: „Aj keď sme sa vrátili, nezanevreli sme celkom na svoju niekoľkoročnú zahraničnú kapitolu. Stále sledujeme, čo sa deje v gastronómii a vo svete kávy a aké sú trendy. Neradi stojíme na jednom mieste... Zahraničie je naozaj inšpirujúce. Takúto skúsenosť odporúčam každému.“