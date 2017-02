Vyzliekanie ako umenie: Spoznajte burlesku vďaka Miss Cool Cat

Pochádza z Banskej Bystrice a vždy medzi bežnými ľuďmi vynikala. Bola iná. Temperamentná, výstredná, s pocitom, že rodné mesto je pre ňu malé. Chcela od života viac, preto sa zo dňa deň rozhodla odísť do Prahy, kde na ňu čakala kariéra úspešnej burlesknej tanečnice. To však prišlo až po tom, čo vyskúšala iné povolania. S tancom, pri ktorom sa žena obnažuje, nemali nič spoločné.

Osudový muž

„Pred desiatimi rokmi som začínala predajom v butikoch, neskôr v študentskej agentúre. Skrátka som sa prebíjala, ako sa dalo, ale prácu som potrebovala. Niekde vzadu v hlave som však mala väčšie ambície,“ spomína na svoje začiatky v Prahe dnes už úspešná a uznávaná burleskná tanečnica. To, aby sa ňou stala, zariadil zrejme osud, pretože v jeden večer sa vyskytla na diskotéke, kde spoznala svojho osudového muža. Davida Jahna, ktorý založil Prague Burlesque.

„Asi na druhom rande mi opatrne vysvetlil, čomu sa venuje, no burlesku som už okrajovo poznala z časopisov. Veď kto by nepoznal tanečnicu Ditu Von Teese, jej vintage štýl a obrovskú garderóbu? Vždy som k týmto veciam inklinovala, preto som sa nezľakla, naopak, jeho práca ma fascinovala. Začala som chodiť na všetky vystúpenia, kde som fotila, a s obdivom sledovala všetko, čo sa dialo na javisku.“

Cool mačička

Teréziin život sa obrátil hore nohami vo chvíli, keď ju pred piatimi rokmi postavil priateľ pred hotovú vec. Vypadla jedna tanečnica na večerné vystúpenie a ona ju musí nahradiť. „Zo dňa na deň som odrazu stála na pódiu a už sa mi z neho nechcelo zliezť,“ smeje sa Terka, dnes umeleckým menom Miss Cool Cat.

Nastúpila teda do rozbehnutého vlaku a pražskej burlesknej šou sa začalo veľmi dariť. Všetky tanečnice okolo Davida Jahna to začali brať ešte vážnejšie, na profesionálnej úrovni. Dnes majú ich vystúpenia spoločenský cveng a aj keď ide o ženskú nahotu, ľudia to neberú ako striptíz, ale ako umenie. Terézia však priznáva, že aj po piatich rokoch má pred publikom trému z vyzliekania. Rovnako sa hanbila i pred rodičmi, keď prvýkrát zasadli do hľadiska. Zobrali to však so stoickým pokojom a na svoju dcéru sú náležite hrdí.

Šaty za tisíce

Hoci sa zdá, že tancovanie na pódiu nie je žiadna veda, opak je pravda. Na to, aby bolo Teréziino vystúpenie atraktívne, musí prinášať stále niečo nové, vynaložiť veľa času, úsilia a v neposlednom rade aj financií. Preto má popri tancovaní burlesky aj prácu v dizajnovom magazíne a spolu s kolegyňou tanečnicou založili akadémiu burlesky. V nej učia ženy, ako byť ženskejšie, zvodnejšie a ako sa venovať tancu na rekreačnej úrovni.

„Našimi vystúpeniami sa síce dá uživiť, no ja využívam množstvo rekvizít, ktoré sa vyrábajú na mieru. Či už ide o nadrozmerný pohár, alebo o železnú obruč, na ktorej visím, je to finančne náročné, preto robím viac vecí naraz. Musím chodiť aj na rôzne kurzy ohľadne ohňovej šou či akrobacie,“ približuje zákulisie tanečného biznisu. Nemalé peniaze investuje Miss Cool Cat aj do kostýmov, ktoré sú perfektne vypracované, nápadité a honosné.

Úzko spolupracuje s módnou návrhárkou Zuzanou Kubíčkovou, ktorá jej všetko šije na mieru. Tieto dve dámy sa vyslovene našli a ich návrhy sú jedinečné. Jeden kostým tvorí Zuzana aj pol roka a Terku vyjde približne od tisíc až tisícpäťsto eur. Doma ich má dvanásť.

Myslí na dôchodok?

Aj keď pri burleske ide o nahé ženské telo, paradox je, že nie je vekovo limitovaná. „Na svetovej scéne sa ňou živia aj ženy v päťdesiatke, dokonca i v sedemdesiatke. Bola by som rada, keby som aj ja zostala pri nej čo najdlhšie, ale keďže mám rada zadné vrátka, časom by som chcela vybudovať nejaký obchod alebo priestor s nápaditou spodnou bielizňou pre odvážnejšie ženy. So snúbencom organizujem aj festival Prague Burlesque a chceli by sme dať priestor novým burleskným tanečniciam,“ premýšľa nahlas o svojej budúcnosti ryšavka s potetovaným telom.

Oslava ženskosti

Čo je vlastne burleska? „Je to umelecké tanečné vystúpenie, ktoré spája výpravné kostýmy, skvelé choreografie a muziku. Ide o veľmi vizuálnu, atraktívnu záležitosť. Pochádza z devätnásteho storočia, keď si nižšie vrstvy robili posmešky z tej vyššej a aby na seba upozorňovali, obnažovali sa. Dnes má modernejšie poňatie, no takisto sa vyzliekame preto, aby sme na seba upozorňovali. Je to však oslava ženského tela. Aj kyprejšieho, čo v burleske neprekáža, práve naopak,“ vysvetľuje Miss Cool Cat.

Joga ju zachránila pred vážnou chorobou. Netušila, ako ešte zmení jej život