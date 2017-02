Z malého dievčatka sa stala sexi kosť

Vlny šoubiznisu či kritiky sa rozvírili okolo Thylane, keď bola malým dievčatkom. Neprajníci sa pohoršovali nad jej titulkami v časopisoch, kde mala podľa nich neprimerané pózy či líčenie. Je pravda, že nie vždy sa to hodilo, no jednu vec jej nemohol odškriepiť nikto. A to, že bola neskutočne krásnym dieťaťom a nie nadarmo jej fotografie obdivoval takmer každý.

Stále krásna

Veľa sa toho však nezmenilo ani za roky. Pätnásťročná mladá slečna aj naďalej na seba púta pozornosť a prirodzenosť jej môže závidieť nejedna rovesníčka. Thylane vo svojej vizáži netlačí na pílu, zbytočne sa na sociálnych sieťach neodhaľuje a nesnaží sa za každú cenu vynikať z radov. Práve tento spôsob sebaprezentácie je možno jej tajným receptom, že je aj naďalej vyhľadávanou modelkou a herečkou.