Zmizol v roku 2012: Kanaďan, ktorého konečne našli prešiel za 5 rokov 2 kontinenty

Jeho cieľ boj jasný! Hoci jedného dňa bez slova zmizol, cieľ mal Anton Pilip jasný.

Smer knižnica

Na cestu sa vydal kvôli národnej knižnici v Buenos Aires. Šok nastal až vtedy, keď sa do jej vnútra nedostal len preto, že pri sebe nemal žiadne doklady. Sklamaný sa chcel vrátiť domov a práve tu sa začal písať jeho dlhoročný príbeh.

Bez peňazí a jedla

Anton nemal pri svojej ceste doklady ani peniaze. Živil sa tým, čo našiel na ulici, v kontajneroch alebo tým, čím ho ponúkli Ľuda s dobrým srdcom. Prešiel 800 kilometrov cez amazonskú džungľu, kde čelil jedovatým pavúkom, kajmanom a hadom. Počas svojho putovania prešiel viac ako 10 krajín. Do krajín ako USA, Mexiko, Guatemala, Kostarika, Panama, Kolumbia, Argentína či Brazília sa dostal bez pasu, len s malým batohom.

Nájdený vďaka náhode

Opusteného muža, ktorý vraj trpí schizofréniou našiel brazílsky policajt, ktorý si ho pomýlil s bezdomovcom. Kontaktoval niekoľko medzinárodných úradov a vďaka tomu sa mu podarilo spojiť s jeho rodinou a dostať tak Antona naspäť domov. „Neveril som, že sa ešte niekedy stretneme. Myslel som si, že je mŕtvy. To bolo jediné vysvetlenie, prečo sa mi tie roky ani raz neozval. Samozrejme, že som v kútiku duše dúfal, že je na žive, no ani vo sne by som neveril, že sa mu podarí zájsť tak ďaleko,“ povedal Antonov brat Stefan.

