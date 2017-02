Ryby chránil, ženy zraňoval

Film Odyssea je síce príbehom slávneho oceánografa, hlavnú rolu v ňom však vlastne hrá krehká Audrey Tautouová (40). Stvárnila totiž jeho životnú partnerku, ktorá ho takmer štyridsať rokov kormidlovala životom a bola pre neho nesmierne dôležitá. Naozaj bola výnimočná – už len tým, že je to žena, ktorá preplávala najviac morí na svete!

Milovaná aj zraňovaná

Na Simone bola príťažlivá jej tajomnosť. Programovo sa totiž držala v úzadí, takže sa o nej vedelo iba málo. Pritom s Cousteauom absolvovala väčšinu výprav a v podstate velila posádke Calypso, keď jej muž zháňal peniaze a propagoval svoje filmy. A mala ešte jednu zvláštnosť. Tolerovala Cousteauovi jeho bokovky. Charizmatický dobrodruh sa totiž románikom zďaleka nevyhýbal.

Audrey, ktorú Simone veľmi zaujala, má vysvetlenie: „Loď Calypso bola celý jej život. Dokonca v jednom liste napísala, že v deň, keď sa prestala plaviť, ona síce žila ďalej, ale vnútri akoby zomrela. A svojho muža skutočne milovala, hoci vedela, že má dvojaký život. Asi jej pomáhalo to, že bola na palube, kde sa cítila šťastná. Vďaka tomu sa dokázala vyrovnať s manželovými neverami a jeho častou neprítomnosťou. Ale to neznamenalo, že ju to nezraňovalo.“

Označili ho za vraždiace monštrum. Prečo za ním teda plače celý svet?

Laboratórium na vlnách

Jacques-Yves Cousteau bol francúzsky námorný dôstojník, prieskumník, ekológ, filmár, fotograf a výskumník. Ako jeden z prvých bojoval za ochranu podvodného sveta. V roku 1950 získal loď Calypso. Bola to bývalá štyristotonová mínolovka kráľovského námorníctva. Stala sa jeho oceánografickým výskumným laboratóriom, filmovým štúdiom a domovom na nasledujúcich štyridsaťšesť rokov. Touto loďou prebrázdil najzaujímavejšie moria a rieky našej planéty.