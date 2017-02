Pozrite sa, kde sa čerti ženia. Je tam krásne

Sedlo na konci Bockej doliny v Nízkych Tatrách leží na úrovni takmer tisíctristo metrov nad morom, čo znamená, že je najvyššie položeným cestným horským priechodom v strednej Európe. Meno Čertovici, ktorá v dopravných správach v zime straší šoférov, dali nečakané zmeny počasia, niekoľkometrové záveje a najmä krutý vietor. Ten tu vraj občas fúka takou silou, akoby sa v okolitých horách čerti ženili. Do Bockej doliny, ktorou vedie cesta na Čertovicu, vstupujeme z Malužinej.

Zo všetkých obcí v údolí je najmladšia a jej názov odráža miesto, kde sa nachádza: Malá úžina. Bol v nej hámor, huta na železo, neskôr na meď a napokon na sklo. Čaše, vázy a poháre putovali odtiaľto do celého Uhorska. Dedinou, ktorá bola priemyselnou pýchou kraja a ako vôbec prvá na Liptove mala elektrinu, viedla železničná úzkokoľajka. Dnes je najviditeľnejšou pamiatkou v obci voziareň s hostincom, v ktorej po zdolaní Čertovice oddychovali furmani aj ich kone.

Inšpirácia pre Kállaya

Susedná Nižná Boca je učupená v rokline, nad ktorou je nová rozhľadňa. Uličky medzi očarujúcimi drevenicami pod ňou kedysi nadchli fotografa Karola Kállaya, dnes ich skrášľuje neuveriteľné množstvo drevených sôch. V polovici šestnásteho storočia v obci za jediný rok vyťažili šesťdesiat kilogramov zlata a hovorilo sa o nej ako o novej Banskej Štiavnici. Hoci tieto predpovede sa nenaplnili, v okolí Nižnej Boce je dodnes vyše sto štôlní a háld. K tomu nespočetné množstvo kutacích rýh a jám, prepadlísk a banských ciest.

Jedna z nich vedie popri horskej riave do najvyššej časti doliny, Vyšnej Boce. V príťažlivej, pôvodne baníckej dedinke žije asi sto stálych obyvateľov. Jej minulosť pripomína reťazová zástavba s veľkými baníckymi domami s pavlačami. V jednom z nich je múzeum, v iných hotely, penzióny a chaty. Dominantou dediny je evanjelický kostol, ktorý až do roku 1939 nemal vežu. Pôsobil v ňom aj jeden z najväčších slovenských vzdelancov Ján Lajčiak, muž, ktorý hovoril po hebrejsky, asýrsky, staroperzsky aj po čínsky. Do Vyšnej Boce prišiel z parížskej Sorbony, ako inak, za trest.

Zjazdovka nad dedinou

Za chrámom je prameň s pitnou vodou aj vchod do banskej štôlne. Raritou doliny sú lúčne maštale, v ktorých mali pastieri po celý rok ustajnený dobytok. Od jednej z nich dovidieť na Bačovu roveň nad Vyšnou Bocou, kde je zjazdovka dlhá tisíctristo metrov, ale aj vlek pre začiatočníkov. Štvorhodinový skipas pre dospelého stojí 12 eur. Na svahu je bufet, obedové menu v susednom hoteli stojí 3,30 eura. Na recepcii si môžete objednať inštruktora lyžovania aj výstroj. Ďalšie dve lyžiarske strediská a hotely sú priamo na Čertovici. Dávajte si však pozor na vietor, nás z nej takmer odfúkol...

Kam v okolí

Kráľova Lehota

Vila, v ktorej vyrastal Alojz Štróbl, stojí v Kráľovej Lehote. Domov muža, ktorého Maďari považujú za svojho najväčšieho sochára, roky pustol, dnes je v súkromných rukách. Pod vilou vedie bežecký okruh.

Maša

Vážnicu a banícku klopačku nájdete vedľa hlavnej cesty medzi Liptovským Hrádkom a Kráľovou Lehotou. V zime sú otvorené len pre ohlásené skupiny.

Malužiná

V obci sú dva penzióny a klzisko, kde si môžete zakorčuľovať alebo zahrať hokej...