Príroda dokáže vytvoriť romantické srdiečka naozaj všade

Nádherný obraz v tvare srdca napríklad vytvoril aj húf sardiniek, ktoré svoje umenie predviedli pred milovníkom podmorského sveta Salvadorom (37) na Filipínach. Skúsený potápač tvrdí, že nikdy neurobí ponor bez fotoaparátu a mal ho pri sebe aj tentokrát.

Za sedem rokov, počas ktorých absolvoval desiatky ponorov, považuje zážitok so sardinkami za jeden z najsilnejších, ktoré zažil pod hladinou.

Podľa jeho slov, je veľmi nezvyčajné stretnúť veľký húf sardiniek. Aby sa vám to podarilo, mali by ste ovládať zopár správnych trikov - musíte byť rýchli, no zároveň pokojní a samozrejme, neustále v strehu. Myslí si, že väčšine nových fotografov sa podobné zábery nepodaria z dôvodu, že sú v napätí a nervózni.