Dráždivý darček na Valentína: Poteší vaše chuťové poháriky a aj čosi iné

Ak chcete svoju polovičku potešiť a priniesť do vášho sexuálneho života „svieži vánok“, darujte jej vibrátor. Táto vecička prinesie do vašej spálne dávku niečoho nového, vtipného a v neposlednom rade vzrušujúceho. Veď mnohí sexuológovia ho odporúčajú práve preto, že dokáže vniesť do vzťahu niečo tajomné. A to tajomné dokáže poriadne rozpáliť obidve strany.

Valentínska divočina

Buďte kreatívny

Aby vás však vaša manželka či priateľka nevnímala len ako sexuchtivého muža, darujte k tomu aj niečo sladké. Nechajte sa inšpirovať krabičkou, ktorá v sebe zahŕňa dva v jednom. Veď nie nadarmo sa hovorí, že čokoláda je výborné afrodiziakum.