Moma a Expl0: Strata súkromia je súčasťou života, ktorý sme si zvolili

„Keď sme boli len kamaráti, bežne som od neho zvykla mať tak šesť zmeškaných hovorov každý večer,“ spomína na začiatky ich vzťahu Moma. Spoznali sa vďaka Youtube-u a hoci ju Expl0 mesiace uháňal, ona mu statočne odolávala. „Bolo to zvláštne, pre nikoho iného by som to totiž nespravil. Vôbec som nebol na takéto správanie od dievčaťa zvyknutý,“ priznáva Expl0.

Bežne to býva opačne. Dvojica sa spozná, zamilujú sa a rozbehnú spoločný biznis. Ako však býva zvykom, výnimka potvrdzuje pravidlá a Moma s Expl0m najprv rozbehli spoločné Youtube projekty a napokon až pracovný vzťah prerástol do spoločných sympatií.

Ich prvé skutočné rande bola len náhoda. Na stretnutiach totiž nikdy neboli len dvaja. „Ja som si vždy so sebou niekoho volala, väčšinou kamošky, aby to nebolo ako rande. Raz som však zavolala kamaráta, ktorý zmeškal vlak do Žiliny a neprišiel,“ rozpráva Moma. Odvtedy chodili na kávu len dvaja a dnes je z toho spoločná domácnosť v Bratislave, v ktorej iskry lietajú hoci aj z balkóna, pretože temperament ani jednému z nich nechýba.

Lásku si cez Youtube nevyznávajú, fungujú skôr maličkosti

„Včera mi napríklad priniesol kyticu a stále robí takéto maličkosti, ktorými mi skrášli deň,“ prezrádza Moma. I keď sú obaja mladí a viac času trávia vo virtuálnom svete, nie sú im cudzie ani drobné prejavy lásky v bežnom živote. Ranné vstávanie si spestrujú spoločnými raňajkami, ktoré pripraví ten, kto prvý vstane. A aj keby sa ich generácii mohli zdať zamilované odkazy písané rukou trápne, oni takýto stereotyp vyvracajú. Aj preto sa zapojili do Milka valentínskej kampane, ktorá si pripomína čaro písaných ľúbostných listov špeciálnou valentínskou edíciou praliniek.

„V decembri som išla na natáčanie do Prahy a musela som vstávať o štvrtej ráno, kým on ešte spal, našla som si na kufri odkaz, že mi drží palce a že ma miluje. Niekedy ma len tak prekvapí takýmto milým odkazom,“ vyzradila talentovaná youtuberka. Obaja však tvrdia, že práve takéto drobnosti človeka milo prekvapia a dokážu mu spestriť bežný deň. A keďže je Moma beznádejná romantička, spoločne oslavujú aj Valentína, sviatok zamilovaných. Expl0 síce pri pomyslení na pretlak srdiečok v obchodoch neprekypuje radosťou, no uznáva, že prejaviť úctu tomu druhému je krásne gesto. „Človek by to mal robiť celý život a nie len v deň na to vyhradený,“ myslí si.

Vzájomne sa podľa ich slov „prekvapujú každú chvíľu“, no predsa im poniektoré darčeky od toho druhého utkveli v pamäti. „Keď sme ešte neboli spolu, tak ma na meniny prekvapil mačiatkom. Zavolal ma k sebe domov a potom ma nechal čakať vonku pred domom ešte asi desať minút v daždi s vysvetlením, že si musí ísť upratať. Urobil to však preto, lebo hľadal mačiatko, ktoré mi kúpil a nemohol ho nikde v izbe nájsť,“ spomína si na drobné klbko, mačiatko britskej modrej mačky, Moma. Naopak pre Expla je najcennejší výlet do USA. „Bol som z toho taký unesený, že som tomu nemohol uveriť. Ja som totiž do minulého roku toho veľa neprecestoval, takže ma výlet do USA naozaj potešil,“ priznáva, no vzápätí dodáva, že ho dokáže veľmi potešiť hoci aj pohľadnica od babky k narodeninám. „Človek, ktorý si dá takúto námahu preukáže, že mu na tom druhom naozaj záleží. Páči sa mi nápad, že Milka chce tento rok umožniť mladým spoznať, aké to je napísať, alebo dostať list,“ mieni Expl0. Do predajní totiž prichádzajú nové valentínske Milka pralinky, do ktorých si ľudia môžu priamo napísať svoj zamilovaný list.

Občas si lezú aj na nervy

Sú spolu 24 hodín denne a okrem domácnosti si voľnosť od toho druhého neužijú ani v pracovnom živote, pretože majú spoločné projekty a tvoria spoločné videá. Do Bratislavy sa presťahovali len nedávno, no sú dni, kedy z bytu nevystrčia ani päty. „Lezieme si občas na nervy, ale je to prirodzené, sme len ľudia. Ale ak sa náhodou pohádame, tak sa vzápätí udobríme, alebo nás to do hodinky prejde,“ rozpráva s úsmevom Expl0, ktorý aj napriek drobným nezhodám, miluje ich spoločné videá. Skĺbiť predstavy dvoch temperamentných ľudí je podľa neho „fuška“, no výsledok stojí za to. „Spoločné videá majú u fanúšikov často väčší úspech ako keď točíme každý samostatne,“ priznáva Moma. Kým nájdu spoločnú reč, správne nastavenie kamery, ktorá vyhovuje obom, zaberie im to veľa času. Výsledok je však v závere prekvapivý a spokojnosť je na jednej i druhej strane.

Obaja jednohlasne súhlasia, že pre youtubera je ťažké ustrážiť si svoje súkromie a 100 percentne sa to ani nedá. „Človek si už tak zvykne, že časť toho súkromia stratil, je to súčasť života, ktorý sme si vybrali,“ hovorí Expl0, ktorý sa nestráni ani prejavovať svoje city voči Mome pred širokým publikom. Nedávno mu dokonca vyšla zbierka básničiek Nie som básnik, z ktorej väčšina bola venovaná Mome. Už od začiatku ich vzťahu jej pravidelne vyjadroval svoju náklonnosť v podobe veršov – keď trávili dni jeden bez druhého, keď bol smutný a dokonca aj v časoch, kedy mali medzi sebou nezhody. „Vždy to bolo krásne gesto,“ mieni Moma.

