Ako prežiť celibát a nezblázniť sa?!

Ku každému zdravému vzťahu patrí aj pravidelný sexuálny život, ktorý je veľmi podstatný. Lenže čo vtedy, keď si z jedného dňa na druhý pán Dokonalý pobalí kufre, zamáva vám na rozlúčku a ide za mladšou?

Táto predstava určite zabolí, no nezúfajte. Až také čierne to nebude. Kdesi za dverami čaká niekto lepší, krajší a v posteli to s ním bude oveľa vzrušujúcejšie. Dokiaľ príde váš vysnený Adonis, musíte si poradiť sama.

Nebuďte ľahká korisť

Prvou chybou, ktorú robia ženy po rozchode je, že sa chcú sexuálne vyblázniť a dokázať si, že majú na lepšieho ako bol ich ex. Lenže na zafajčenej diskotéku toho pravého poväčšine nenájdete a namiesto orgazmu, môžete akurát tak chytiť nepríjemné mykózy. A to vám rozhodne netreba! Preto buďte zdržanlivá a prieberčivá. Ten pravý si vás nájde sám. Dovtedy sa držte týchto rád:

počas sexuálneho pôstu si svoj program naplňte tak, že sa vaše telo zblázni. Naložte mu extrémne veľa športu, pretože popri svalovici vás prejde čo i len pomyslenie na posteľné šantenia.

vyhýbajte sa romantickým filmom a seriálom, kde sa to sladkými scénami len tak hemží. Zbytočne vás to rozladí, a to vám netreba!

po práci nechoďte plakať do vankúša, že vás nemá kto potešiť v posteli. Zoberte kamarátky na kávu či miešaný drink.

ak vám chýbajú dotyky, objednajte sa na masáž k sexi masérovi.

ak je váš sexuálny chtíč na vrchole a vy chcete vidieť aspoň jeden nahý penis naživo, zájdite si do sauny. Schladenie v ľadovom bazéniku bude vaše SOS číslo jeden.

za každých okolností pomôže starý dobrý kamarát vibrátor. Nezabudnite mať v zálohe náhradné baterky. Na lepšie uvoľnenie si k tomu pustite erotický film či porno, určené pre ženy.

