Valentínska divočina

Pre mnohých ľudí je Valentín klišé sviatok, ktorý neriešia. Lenže obľúbiť si ho, nie je až taký problém. Hlavne vtedy, keď vás bude čakať večer plný vášne.

Sexi za každých okolností

Kúpte si peknú spodnú bielizeň. Čiernou čipkou či sexi zvodným body nikdy nič nepokazíte. Privítajte v tomto úspornom odeve svojho milého a nezabudnite na niečo ľahké pod zub. Cestoviny s fľašou červeného vína sú správna voľba. Po celý večer buďte zvodná, hravá, dvojzmyselná a zároveň tajomná. To muži milujú...

Voňavý kúpeľ

Nevrhnite sa na svojho mužíčka hneď medzi dverami, hrajte sa s ním ako mačka s myšou. Doprajte si spoločnú kúpeľ, navzájom sa umývajte, láskajte a hladkajte. Do finále to však nedotiahnite! To si nechajte na iné miesto.

Láskavé dotyky

Po kúpeli ho zoberte do postele či na iné miesto, kde mu poskytnite masáž s voňavými olejmi. Také vzájomné dotyky po ťažkom pracovnom dni sú na nezaplatenia. Venujte sa mu, naťahujte ho, nech sa na vás pozerá, keď si ľahne na chrbát. Finále večera bude ako polnočný ohňostroj.

Nezaspite!

Po vzájomnej rozkoši sa určite neotočte na druhý bok. Debatujte spolu, smejte sa a spomínajte na vaše začiatky či na príhody spojené so sexom. Ako bodka za valentínskym večerom poteší dobrý film, no nenúťte chlapa na extrémnu romantiku. Tá existuje totižto iba vo filmoch a muži sú realisti.