Zvládla ho Kristína Farkašová aj Vera Wisterová: Ako prežiť rozchod s partnerom?

Rozvody a rozchody sú, žiaľ, už na dennom poriadku a svoje by o tom vedeli aktuálne povedať aj moderátorky Miriam Kalisová (31), Vera Wisterová (39) či Kristína Farkašová (34). Každá z nich určite mala predstavu o kompletnej a navždy trvajúcej rodine. Lenže človek mieni a život mení. Každý rozchod veľmi bolí a človek má pocit, že horšie to už azda ani nemôže byť.

A keď boli vo vzťahu deti, rany na srdci sú ešte väčšie. Lenže každá pragmatická žena si uvedomuje, že netreba plakať „nad rozliatym mliekom“ a musí ísť ďalej. Ľudia sa po rozchode často utiahnu do samoty a majú pocit, že svoj problém vyriešia len sami. To však nie je najšťastnejšia cesta, lebo aj najväčší introvert potrebuje uvoľniť napätie, ktoré sa v ňom nezdravo kumuluje.

„Treba o svojich pocitoch rozprávať, ale nie s každým, koho stretneme. Vyberte si pre seba dôveryhodného priateľa, blízkeho človeka, prípadne odborníka. Hovoriť o probléme treba len dovtedy, kým to tak cítime a kým sa nepodarí nahrádzať silné emócie racionálnejším nadhľadom,“ objasňuje psychologička Mária Kadlečíková malý návod, ako to zvládnuť.

Šetrite energiu

Jedným dychom dodáva aj to, že sa určite netreba prestať venovať veciam, ktoré boli dovtedy pre nás dôležité alebo nám robili radosť. „Treba byť aktívny, upnúť sa na všetko, čo nás čo len trochu uspokojuje a pri čom nestrácame drahocennú energiu. Nehanbime sa požiadať blízkeho človeka, aby nás so sebou nejaký čas potiahol a nedovolil nám kúpať sa v slzách,“ vysvetľuje. Teória je síce jasná, no na hlboké rany z nevydarenej lásky aj tak pomôže iba čas... Ten je najlepší lekár na svete.

Komunikácia s bývalým

Donedávna bol naším stredom vesmíru a odrazu je pre nás veľkou neznámou. Reč je o bývalom manželovi, ktorý nás v našich očiach sklamal či zradil. Ako sa s ním dá komunikovať s nadhľadom a riešiť s chladnou hlavou spoločné ratolesti? To je prípad pre špeciálne jednotky...

„Aj keď náš postoj k partnerovi je v tomto čase často odmietavý, bolestivý či chaotický, neodmietajme ho. Dajme si čas a pokúsme sa hľadať si k nemu novú cestu. Inú než bola pôvodná, ale vytvárať si nepriateľa z človeka, s ktorým nás nikdy neprestane viazať prežitý čas, je trauma na celý život. Konflikt je tá najjednoduchšia vec, ktorú môžeme vyprodukovať, ale vrátiť veci tá najťažšia,“ hovorí odborníčka, ktorá prízvukuje, že najviac to ocenia práve spoločné deti. V žiadnom prípade nesmú cítiť nepriateľské pole medzi mamou a otcom. Nie je to ľahké, ale často sú, paradoxne, aj deti malými mediátormi medzi rodičmi a môžu im pomôcť nájsť novú podobu ich vzťahu.

