5 dôvodov, prečo mať doma vždy poruke škoricu

1. Stráži vaše cievy

Škorica je výborným pomocníkom pri boji so „zlým“ LDL cholesterolom. Vypestujte si dobrý zvyk – každý deň zjedzte pol čajovej lyžičky. Pozor, nehovoríme o škoricovom cukre ale o čistej mletej škorici. Pridajte ju do bylinkového čaju, pomarančového džúsu, jogurtu, tvarohu či m ü s li a vaše srdce a cievy sa vám poďakujú.

Chýba vám energia? Možno máte nedostatok niektorých dôležitých látok

2. Zaženie otravnú nádchu

Zo škorice si vyrobíte prostriedok proti prechladnutiu, infekciám a kašľu. Rozmiešajte ju v mede, pridajte šťavu z citróna – lahodná, voňavá, liečivá zmes je hotová. Navyše pomôže bojovať so zápachom z úst. Viete, že potláča dokonca zvracanie?

3. Rozjasní vám svet

Ste nervózna, unavená, podráždená? Skúste škoricový éterický olej. Príjemná vôňa pomôže odbúrať vyčerpanosť a stres, uľaví aj od bolesti hlavy. Potešíme aj tie zábudlivé – škorica vraj ovplyvňuje aj pamäťové schopnosti.

Horúce tipy na chladné dni: Dáte si matcha tea na výkon alebo chai latte?

TIP: Ak sa pôjdete prehriať do sauny, nakvapkajte trochu éterického oleja na vreckovku a vezmite si ju so sebou. Pár kvapiek do teplej vane urobí podobnú službu.

4. Zobudí vášeň

Škorica môže pomôcť aj v spálni. Masáž éterickým škoricovým olejom ako predohra funguje výborne.

5. Vyženie nevítaných hostí

Ak vás obťažujú doma mravce, „ponúknite“ ich škoricou. Neznášajú ju rovnako ako iné aromatické koreniny a bylinky.

Podmorské tukožrúty: Naservírujete si nori alebo hidžiki? Vieme, ktoré na čo sú