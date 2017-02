Citrón a med nepatria len do čaju. Pripravte z nich polievku proti nachladnutiu

Slepačia polievka patrí po celé generácie medzi overené babské recepty. Dokonca sa jej hovorí židovský penicilín. Naozaj, v minulosti zachránila nejeden zoslabnutý a vyčerpaný organizmus. Na nezaplatenie je však aj dnes, keď sa farmaceutické firmy predháňajú v preparátoch na chrípku a nachladenie. My vás však naučíme, ako si uľaviť bez chémie.

Čarovné prísady

Tajomstvo polievky proti chrípke je nielen v sliepke, ktorá je oveľa výdatnejšia než kuracia, ale aj v ďalších troch nezvyklých ingredienciách, ktoré sa zvyčajne do vývaru nedávajú. Je to med, citrón a namiesto petržlenovej vňate čerstvá mäta, ktorá uľaví pri dýchacích problémoch.

Slepačí vývar na chrípku

Zožeňte si domácu sliepku, spoločne s koreňovou zeleninou ju dajte do veľkého hrnca a zalejte studenou vodou. Pridajte celé čierne a nové korenie, bobkový list, cibuľu a celú hlavičku cesnaku. Zakryté privedieme do varu, potom polievku odkryjeme a varíme veľmi pomaličky. Priebežne zberáme penu. Keď je mäso mäkké, vyberieme ho aj so zeleninou a vývar scedíme. Počkáme tým trochu vychladne a pridáme veľkú lyžicu medu, šťavu z polovice citrónu a posypeme mätou.

Dobrý tip

Do vývaru môžete pridať aj deci suchého bieleho vína. Minimálne vám zlepší náladu a spríjemní potenie.