Nečakaný účinok piva: Vyskúšate, či TOTO naozaj funguje

Pivo je príjemným kokteilom vitamínov, minerálov, rastlinných fenolov a polyfenolov, ktoré majú antioxidačný účinok a iných užitočných látok. Treba však s ním narábať opatrne, pretože podľa niektorých odborníkov môže zvyšovať riziko rakoviny hrubého čreva. Rozhodne nič vám ale nehrozí, ak ho využijete na skrášlenie zvonka a podporíte liečbu pri bolesti hrdla.

Majte cukor na uzde: 10 skvelých trikov do kuchyne každého diabetika

Vyliečte si hrdlo

Teplé pivo? Bŕ...poviete si. Ale ak vás bolí hrdlo, vyskúšajte tento recept:

Pohár pšeničného piva pomaly zohrievajte na 60 až 70 stupňov Celzia. Do teplého piva pridajte alebo 1 polievkovú lyžicu medu alebo pol čajovej lyžičky mletého čierneho korenia. Teplým drinkom vykloktajte alebo vypite dvakrát denne, ráno a večer, pol pohára. Samozrejme teplý.

Joga ju zachránila pred vážnou chorobou. Netušila, ako ešte zmení jej život

Tri jednoduché recepty pre vlasy

1. Zmiešajte pivo s citrónovou šťavou a medom. Masku nechajte pôsobiť 15 minút a opláchnite. Vlasy budú hebké a lesklé. Na mastnejšie vlasy a pokožku sa hodí pivo s vyšším obsahom alkoholu.

2. Ak bojujete so suchou pokožkou aj suchými vlasmi, do nealkoholického piva pridajte trochu olivového oleja a vmasírujte do hlavy. Nechajte pôsobiť 30 minút a umyte šampónom, hoci aj pivným.

3. Po tom, ako si umyjete vlasy šampónom, opláchnite ich pivom a nakoniec ešte vodou. Ak máte pocit, že sa za vami ťahá pivný závan, naneste ešte kondicionér.

4. Trochu piva môžete naniesť aj na kozmetický tampón a ovlažiť ním pokožku tváre – čím mastnejšia koža tým, viac stupňov by malo mať pivo. Dobré je však vyskúšať na malom kúsku kože, ako zareagujete.