Nech robíte čokoľvek neustále priberáte? Na vine môžu byť tieto ženské hormóny!

Ak ste sa na boj s kilami dali len pred pár týždňami, nečakajte zázraky. Zbystriť by ste však mali v prípade, keď vaša váha začala stúpať bez dôvodu. Za všetkým hľadajte hormóny. Naše telo ovplyvňujú viac, ako si myslíte. Ktoré sú zodpovedné za váš metabolizmus?

T3 a T4

Vyšetrovali vám niekedy štítnu žľazu? Ak nie, možno práve kilá navyše sú dôvodom navštíviť lekára. Hormóny štítnej žľazy T3 a T4 sú aktivátormi lipofýzy. A práve tieto dva hormóny sú závislé na rýchlosti metabolizmu.Ak je hladina hormónov nízka, tuk na vašom tele sa jednoducho bude ukladať.

Inzulín

Na to, aby naše telo fungovalo ako má potrebuje energiu. A tú získava z glukózy. Po prijatí stravy začne hladina glukózy stúpať a pankreas vylúči inzulín. A hoci nám inzulín dodáva energiu, zároveň zbiera a ukladá tuk.

Kortizol

O tomto hormóne ste v súvislosti so stresom už určite počuli. Vylučovaný je nadobličkami, aby sa zabránilo poklesu glukózy v krvi. A máme odpoveď na to, prečo stres spôsobuje chuť do jedla. Kortizol spomaľuje metabolizmus a taktiež môže za ukladanie tuku.

Leptín

Tento nasýtený hormón vylučovaný tukovými bunkami riadi rýchlosť metabolizmu. Práve on má „na svedomí“ čo telo spáli, a čo uloží. Ak

sa často prejedáte, hladina leptínu vo vašom tele je nízka. Zamerajte sa na kvalitný a výdatný spánok!

